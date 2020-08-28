طبيب بموسكو: كورونا مازال موجودا ولكن حدته انخفضت

قال الدكتور أحمد سعد أمين، استشاري أمراض الباطنة العامة بموسكو إن هناك تهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا في روسيا، مشيرا إلى أن الكمامة تساعد على الوقاية من الوباء شرط أن جميع الموجودين في المكان يرتدوها.





وأضاف "أمين"، خلال لقاء مباشر مع الإعلامي محمد علي خير ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على قناة "القاهرة والناس، اليوم الجمعة أنه يجب الاهتمام بالتباعد الاجتماعي ومنع الاختلاط، مؤكدا أن الفيروس مازال موجود ولكن حدته انخفضت.





ونوه استشاري أمراض الباطنة العامة بموسكو إلى أن فترة العزل التي قامت بها الحكومات قللت أعداد الإصابة، مشيدا بدور الحكومة المصرية في احتواء المرض.





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عقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان اجتماعًا، الخميس، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" مع مديري مستشفيات الحميات والصدر على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك لمتابعة سير العمل في تلك المستشفيات والاطمئنان على توافر كافة الاحتياجات ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة لفيروس كورونا المستجد ومعايير مكافحة العدوى، وذلك في إطار حرصها على متابعة مستجدات وتطورات الموقف الوبائي لفيروس كورونا المستجد (covid_19) أولا بأول.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة وجهت مديري المستشفيات باستمرار التواصل مع مديريات الصحة التابعة لها لضمان توافر مخزون كاف من المستلزمات الطبية والوقائية بشكل مستمر، مشيرًا إلى حرص الوزيرة على متابعة تقديم أفضل خدمة طبية لمصابى فيروس كورونا المستجد بداية من إجراء الفحوصات اللازمة وتشخيص الحالة وتقديم العلاج.





وأشار إلى أن الوزيرة وجهت بتدريب كافة الأطقم الطبية على تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة من خلال إتاحة عدد من برامج التدريب والتقييم على الإنترنت، كما وجهت بتشديد إجراءات والتقصي والحصر لأسر المصابين بالفيروس والمشتبه بإصابتهم والمخالطين للحالات التي تم عزلها ومتابعة الحالة الصحية لهم بشكل دوري ومستمر.





وأضاف أن الوزيرة أكدت تواصلها الدائم مع وكلاء الوزارة ومديري مديريات الصحة ومديري المستشفيات على مستوى الجمهورية للتغلب على أي تحديات قد تعوق سير العمل، كما وجهت الشكر والدعم لهم لاستمرار النجاح والإنجاز الذي حققوه منذ بداية جائحة فيروس كورونا