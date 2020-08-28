الداخلية يتعادل مع اتحاد الشرطة 3-3 ودياً

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 09:15 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
Advertisements
تعادل فريق الداخلية، مع اتحاد الشرطة، بثلاثة أهداف، لمثلهما، خلال المواجهة الودية التي أقيمت، مساء الجمعه، على ملعب السكة الحديد، ضمن استعدادات الفريقين لعودة القسمين الثاني والثالث.

سجل ثلاثية الشرطة، ابراهيم سعيد، ومصطفى عزت، ومحمد ماهر، وأحرز للداخلية، اسماعيل بامبا وزيكا وجون مانجا.


كما سيخوض الداخلية، مواجهة أخرى، عصر السبت، أمام فريق البنك الاهلى، وسبق للفريق خوض مبارتان وديتان، خلال معسكرة، الذي أقيم مؤخرا بالإسماعيلية.

ويحتل الداخلية المركز الثاني، في جدول ترتيب فرق (المجموعة الثانية) بدوري القسم الثاني، للموسم الحالي 2019-2020، ويملك ، في رصيدة 31 نقطة، بالمركز الثاني.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الداخلية اتحاد الشرطة

أخبار تهمك

الأهلي يخطط لخطف صفقة الزمالك

منذ ساعة

الزمالك يسابق الزمن لاستعادة نجم الفريق قبل موقعة الرجاء

منذ 34 دقيقة

"والله بعودة يا صالح".. متى كان آخر ظهور لصالح جمعة مع الأهلي قبل لقاء المصري؟

منذ ساعة و 6 دقيقة

تعرف على موعد تتويج الأهلي رسميًا بلقب الدوري

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يتحرك لضم نجم الزمالك

منذ ساعة و نصف

بشرى سارة للأهلي قبل مواجهة الوداد بنصف نهائي دوري الأبطال

منذ ساعتين

لقهر برشلونة.. ميسي يُهدي ريال مدريد نجمي السيتي

منذ حوالي 11 ساعة

باريس سان جيرمان يقدم عرضًا مُغريًا لميسي

منذ ساعة و نصف

يويفا يصدم محمد صلاح بشأن قائمة الأفضل في أوروبا

منذ ساعة

صفقة تبادلية بين ميلان وريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يستقر على إجراء تعديل إضطراري في تشكيل الأهلي أمام المصري

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إقالة جديدة في برشلونة بسبب ميسي

منذ 38 دقيقة

أزارو يفاجئ الأهلي بطلب جديد

منذ حوالي 4 ساعات

مانشستر سيتي ينصب كمين جديد لميسي

منذ نصف ساعة

برشلونة يستقر على بديل ميسي المثالي

منذ حوالي 9 ساعات

برشلونة يعلن تعاقده مع الدبابة السنغالية

منذ ساعتين و 34 دقيقة

موضوعات متعلقة

بالصور.. دمياط يتعادل مع شيكو وديا

إسكو يستضيف طوخ استعدادا للقسم الثالث

اف سى مصر يتعادل مع غزل شبين ويلاقي الاعلاميين وديا

الداخلية يختتم معسكر برج العرب ويحصل على راحه 48 ساعة

الداخلية يستأنف تدريباتة عقب ختام معسكر برج العرب

الداخلية يستأنف تدريباتة عقب ختام معسكر برج العرب

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:56 م

عاجل.. إقالة جديدة في برشلونة بسبب ميسي

مانشستر سيتي ينصب كمين جديد لميسي

09:05 م

الأهلي يخطط لخطف صفقة الزمالك

08:30 م

الأهلي يتحرك لضم نجم الزمالك

08:00 م

برشلونة يعلن تعاقده مع الدبابة السنغالية

07:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى