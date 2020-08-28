الأوقاف: الشعب استقبل صلاة الجمعة بالزغاريد

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 09:15 م
بوابة الفجر
الفجر
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قال الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، إن مصر اليوم في عيد بعد عودة صلاة الجمعة بالمساجد، لافتا أن الدولة تعول على ثقافة الشعب بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحتزازية تجنبا لتفاقم انتشار الوباء وإغلاق المساجد مرة أخرى.

تابع خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، الشعب استقبل أول صلاة جمعة بالزغاريد وتوزيع الحلوى، لافتا إلى أن هذا الشعور يطفى بهجة وسرور على جميع قيادات الوزارة التي تعمل من أجل خدمة المصلين والدين. 

وأضاف، الشعب المصري التزم بالإجراءات الاحترازية خلال صلاة الجمعة فكان القائد الذي اعطى درسا في الالتزام.

وفي سياق منفصل، أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن تكاتف مؤسسات الدولة وراء النجاح الكبير في عودة صلاة الجمعة، موجهًا الشكر إلى وزارة الداخلية وجميع أجهزة الدولة التي ساهمت في هذا النجاح الكبير لعودة صلاة الجمعة.

كما يتوجه بالشكر إلى جميع المحافظين الذين حرصوا على تطبيق ومتابعة الإجراءات الاحترازية والذين عبروا عن اهتمامهم بالحدث بمشاركتهم البارزة في أداء صلاة الجمعة في المساجد الكبرى بمحافظاتهم.

توجهت وزارة الأوقاف بخالص الشكر لوعي الشعب المصري العظيم وسلوكه الحضاري في عودة صلاة الجمعة والالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وقال الشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الديني ورئيس غرفة عمليات متابعة صلاة الجمعة إنه لا مخالفات تذكر في المساجد على مستوى الجمهورية، حيث التزم الجميع بسائر الإجراءات والضوابط الاحترازية التي وضعتها وزارة الأوقاف بشأن عودة صلاة الجمعة.

نسأل الله العلي القدير أن يجعل ذلك فاتحة خير، وأن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى، والحمد لله أولًا وآخرا.

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