الكمامة لا تحمي.. أستاذ بجامعة نيويورك يفجر مفاجأة بشأن كورونا

قال الدكتور هاني عياش، الأستاذ بجماعة نيويورك، إن هناك أبحاث أثبتت أن بعض فصائل الدم أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، مشددًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية، والتباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامة للوقاية من الوباء.





وأضاف "عياش"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد علي خير ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على قناة "القاهرة والناس، اليوم الجمعة أن معظم الكمامات تحمي الآخرين ولا تحمي صاحبها؛ ولذلك يجب على الجميع ارتداء الكمامة، موضحًا أن كمامة N95 هي كمامة تحمي صاحبها بنسبة 95%.





وفي سياق آخر، عقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان اجتماعًا، الخميس، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" مع مديري مستشفيات الحميات والصدر على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك لمتابعة سير العمل في تلك المستشفيات والاطمئنان على توافر كافة الاحتياجات ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة لفيروس كورونا المستجد ومعايير مكافحة العدوى، وذلك في إطار حرصها على متابعة مستجدات وتطورات الموقف الوبائي لفيروس كورونا المستجد (covid_19) أولا بأول.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة وجهت مديري المستشفيات باستمرار التواصل مع مديريات الصحة التابعة لها لضمان توافر مخزون كاف من المستلزمات الطبية والوقائية بشكل مستمر، مشيرًا إلى حرص الوزيرة على متابعة تقديم أفضل خدمة طبية لمصابى فيروس كورونا المستجد بداية من إجراء الفحوصات اللازمة وتشخيص الحالة وتقديم العلاج.





وأشار إلى أن الوزيرة وجهت بتدريب كافة الأطقم الطبية على تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة من خلال إتاحة عدد من برامج التدريب والتقييم على الإنترنت، كما وجهت بتشديد إجراءات والتقصي والحصر لأسر المصابين بالفيروس والمشتبه بإصابتهم والمخالطين للحالات التي تم عزلها ومتابعة الحالة الصحية لهم بشكل دوري ومستمر.





وأضاف أن الوزيرة أكدت تواصلها الدائم مع وكلاء الوزارة ومديري مديريات الصحة ومديري المستشفيات على مستوى الجمهورية للتغلب على أي تحديات قد تعوق سير العمل، كما وجهت الشكر والدعم لهم لاستمرار النجاح والإنجاز الذي حققوه منذ بداية جائحة فيروس كورونا.