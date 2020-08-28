الأوقاف: انظباط المصلين في أول صلاة جمعة يدل على رقى الشعب

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 09:12 م
بوابة الفجر
الفجر
Advertisements
أشاد الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، بالتزام المصلين بتطبيق الإجراءات الاحترازية التي دعت إليها الدولة من أجل عودة الحياة إلى طبيعتها مرة أخرى. 

تابع خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، كنا نعول على مدى انضباط الشعب وثقافته لتقبل التعليمات التي وضعتها الوزارة لعودة الحياة للمساجد، لافتا أن النفس البشرية لا تتقبل أى أوامر أو تعليمات محددة.

وأضاف، الجميع اليوم كان على قدر المسئولية ومدى انضباط المصلين يدل على رقى وتحضر المواطنين خوفا من حدوث انتكاسة وعودة انتشار الوباء في البلاد بعد السيطرة عليه.

واختتم، على الشعب المصري أن يتحلى بالأمل ولكل ضائقة انفراجه فلا يأس مع الحياة وكل إنسان بلا أمل لا يعيش صافي النفس لذلك أعكينا قبلة الأمل للمواطنين من خلال خطبة الجمعة اليوم.

وفي سياق منفصل، أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن تكاتف مؤسسات الدولة وراء النجاح الكبير في عودة صلاة الجمعة، موجهًا الشكر إلى وزارة الداخلية وجميع أجهزة الدولة التي ساهمت في هذا النجاح الكبير لعودة صلاة الجمعة.

كما يتوجه بالشكر إلى جميع المحافظين الذين حرصوا على تطبيق ومتابعة الإجراءات الاحترازية والذين عبروا عن اهتمامهم بالحدث بمشاركتهم البارزة في أداء صلاة الجمعة في المساجد الكبرى بمحافظاتهم.

توجهت وزارة الأوقاف بخالص الشكر لوعي الشعب المصري العظيم وسلوكه الحضاري في عودة صلاة الجمعة والالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وقال الشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الديني ورئيس غرفة عمليات متابعة صلاة الجمعة إنه لا مخالفات تذكر في المساجد على مستوى الجمهورية، حيث التزم الجميع بسائر الإجراءات والضوابط الاحترازية التي وضعتها وزارة الأوقاف بشأن عودة صلاة الجمعة.

نسأل الله العلي القدير أن يجعل ذلك فاتحة خير، وأن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى، والحمد لله أولًا وآخرا.

أخبار تهمك

"والله بعودة يا صالح".. متى كان آخر ظهور لصالح جمعة مع الأهلي قبل لقاء المصري؟

منذ ساعة

برشلونة يستقر على بديل ميسي المثالي

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يتحرك لضم نجم الزمالك

منذ ساعة و نصف

أزارو يفاجئ الأهلي بطلب جديد

منذ حوالي 4 ساعات

مانشستر سيتي ينصب كمين جديد لميسي

منذ أقل من نصف ساعة

فايلر يستقر على إجراء تعديل إضطراري في تشكيل الأهلي أمام المصري

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على موعد تتويج الأهلي رسميًا بلقب الدوري

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يخطط لخطف صفقة الزمالك

منذ ساعة

برشلونة يعلن تعاقده مع الدبابة السنغالية

منذ ساعتين و 29 دقيقة

بشرى سارة للأهلي قبل مواجهة الوداد بنصف نهائي دوري الأبطال

منذ ساعتين

يويفا يصدم محمد صلاح بشأن قائمة الأفضل في أوروبا

منذ أقل من ساعة

باريس سان جيرمان يقدم عرضًا مُغريًا لميسي

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. إقالة جديدة في برشلونة بسبب ميسي

منذ 33 دقيقة

لقهر برشلونة.. ميسي يُهدي ريال مدريد نجمي السيتي

منذ حوالي 10 ساعة

بالأسماء.. الغائبون عن الأهلي أمام المصري البورسعيدي

منذ حوالي 7 ساعات

صفقة تبادلية بين ميلان وريال مدريد

منذ ساعتين و 55 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:56 م

عاجل.. إقالة جديدة في برشلونة بسبب ميسي

الأهلي يخطط لخطف صفقة الزمالك

08:30 م

مانشستر سيتي ينصب كمين جديد لميسي

09:05 م

الأهلي يتحرك لضم نجم الزمالك

08:00 م

برشلونة يعلن تعاقده مع الدبابة السنغالية

07:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى