أشرف صبحي يشيد بإنجازات إدارة الزمالك

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 09:09 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
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أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن الافتتاحات التي تتم اليوم في نادي الزمالك تعد طفرة عظيمة ، مشددا على أنه يتحدث بصفته الشخصية وليس كوزير للرياضة مشيدا بهذه التطويرات في القلعة البيضاء.

ووجه صبحي خلال افتتاحه عددا من المنشآت الجديدة بالنادي اليوم، الشكر لمرتضى  منصور علي هذا المجهود والعمل بشكل شخصي من أجل نهضة الزمالك وتطويره.

وتابع وزير الشباب والرياضة بأن الزمالك منظومة اجتماعية ورياضية  قوية وممتازة  ونسعي جميعا من خلال القلعة البيضاء وغيرها للنهوض بالرياضة المصرية .

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