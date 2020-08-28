وزير الصحة الأسبق: قد نشهد موجة ثالثة لكورونا

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 09:05 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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أكد الدكتور عادل العدوي، وزير الصحة الأسبق، أن العالم كله في تحدي كبير لمواجهة فيروس كورونا لأنه فيروس غير عادي وغير طبيعي.

وأشار "العدوي"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، إلى أن فيروس كورونا ما زال منتشرًا، وقد نشهد موجة ثانية وثالثة، موضحًا أن زيادة أعداد الإصابات مرهون بمدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأضاف أن البعد عن الأماكن المزدحمة والالتزام بالإجراءات الاحترازية العامل الأساسي للوقاية من أي موجات متوقعة لكورونا، مؤكدًا أنه يجب أن يلتزم المواطنين حتى تمر الموجة الثانية والثالثة بسلام ونجد لقاح، متابعًا: "قد تضطر الحكومة إلى إجراءات الغلق مرة أخرى حال تزايد الإصابات وعدم التزام المواطنين".

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عقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان اجتماعًا، الخميس، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" مع مديري مستشفيات الحميات والصدر على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك لمتابعة سير العمل في تلك المستشفيات والاطمئنان على توافر كافة الاحتياجات ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة لفيروس كورونا المستجد ومعايير مكافحة العدوى، وذلك في إطار حرصها على متابعة مستجدات وتطورات الموقف الوبائي لفيروس كورونا المستجد (covid_19) أولا بأول.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة وجهت مديري المستشفيات باستمرار التواصل مع مديريات الصحة التابعة لها لضمان توافر مخزون كاف من المستلزمات الطبية والوقائية بشكل مستمر، مشيرًا إلى حرص الوزيرة على متابعة تقديم أفضل خدمة طبية لمصابى فيروس كورونا المستجد بداية من إجراء الفحوصات اللازمة وتشخيص الحالة وتقديم العلاج.

وأشار إلى أن الوزيرة وجهت بتدريب كافة الأطقم الطبية على تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة من خلال إتاحة عدد من برامج التدريب والتقييم على الإنترنت، كما وجهت بتشديد إجراءات والتقصي والحصر لأسر المصابين بالفيروس والمشتبه بإصابتهم والمخالطين للحالات التي تم عزلها ومتابعة الحالة الصحية لهم بشكل دوري ومستمر.

وأضاف أن الوزيرة أكدت تواصلها الدائم مع وكلاء الوزارة ومديري مديريات الصحة ومديري المستشفيات على مستوى الجمهورية للتغلب على أي تحديات قد تعوق سير العمل، كما وجهت الشكر والدعم لهم لاستمرار النجاح والإنجاز الذي حققوه منذ بداية جائحة فيروس كورونا

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