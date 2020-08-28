مانشستر سيتي ينصب كمين جديد لميسي

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 09:05 م
ميسي
ميسي
محمود صبري
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واصل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي الضغط علي إدارة نادي برشلونة من أجل التخلي عن خدمات الأرجنتيني ليونيل ميسي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وكان نادي مانشستر سيتي قد قدم عرض بقيمة 100 مليون يورو، بالإضافة إلى ثلاث لاعبين " غارسيا ، برنالدو سيلفا، جابريال خيسوس" وهو ما لاقي رفض تام من إدارة النادي الكتالوني.

وفي سياق آخر متصل رفض رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة التعاقد مع البرازيلي جابرييل خيسوس مهاجم السيتي، وهو ما يستبعد فكرة إنتقال اللاعب البرازيلي إلى كامب نو.

ورفض النادي الإنجليزي فكرة التعاقد مع ميسي عن طريق عرض مباشر، حيث ينوي النادي تجنب مغالطات اللاعب المالي النظيف عن طريق المقايضة مع برشلونة.

ووفقاً لشبكة " ‏ESPN " فإن السيتي مُستعد لدفع 150 مليون يورو فقط مع لاعبين مثل انخلينيو وايريك غارسيا،من اجل التعاقد مع ميسي.

ويعي النادي الإنجليزي قيمة الثنائي " غارسيا، انخلينيو " لدي رونالد كومان الذي يبحث بشدة عن تدعيم خط الدفاع والجبهه اليسري خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

يذكر أن ميسي ينتهي تعاقده مع برشلونة في صيف عام 2021, ويرتبط بشرط جزائي مع النادي الكتالوني يقدر بـ 700 مليون يورو.

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