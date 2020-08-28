الزمالك يسابق الزمن لاستعادة نجم الفريق قبل موقعة الرجاء

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 09:00 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
وضع الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، بقيادة الدكتور محمد أسامة برنامج علاجي لحازم إمام الظهير الأيمن للفريق لتجهيزه للعودة للتدريبات الجماعية الفترة القادمة.

وتعرض إمام للإصابة بشد في العضلة الأمامية خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام المقاولون العرب أمس في الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري.


وتلقى الأبيض هزيمة بالأمس أمام المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره إنبي الأحد المقبل على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين  من بطولة الدوري

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

دوري أبطال إفريقيا المقاولون العرب الزمالك الدوري المصري

أخبار تهمك

مانشستر سيتي ينصب كمين جديد لميسي

منذ أقل من نصف ساعة

الأهلي يتحرك لضم نجم الزمالك

منذ ساعة و نصف

لقهر برشلونة.. ميسي يُهدي ريال مدريد نجمي السيتي

منذ حوالي 11 ساعة

باريس سان جيرمان يقدم عرضًا مُغريًا لميسي

منذ ساعة و نصف

يويفا يصدم محمد صلاح بشأن قائمة الأفضل في أوروبا

منذ ساعة

الأهلي يخطط لخطف صفقة الزمالك

منذ ساعة

بشرى سارة للأهلي قبل مواجهة الوداد بنصف نهائي دوري الأبطال

منذ ساعتين

صفقة تبادلية بين ميلان وريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يسابق الزمن لاستعادة نجم الفريق قبل موقعة الرجاء

منذ نصف ساعة

أزارو يفاجئ الأهلي بطلب جديد

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يعلن تعاقده مع الدبابة السنغالية

منذ ساعتين و 30 دقيقة

تعرف على موعد تتويج الأهلي رسميًا بلقب الدوري

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة يستقر على بديل ميسي المثالي

منذ حوالي 9 ساعات

فايلر يستقر على إجراء تعديل إضطراري في تشكيل الأهلي أمام المصري

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إقالة جديدة في برشلونة بسبب ميسي

منذ 34 دقيقة

"والله بعودة يا صالح".. متى كان آخر ظهور لصالح جمعة مع الأهلي قبل لقاء المصري؟

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

فحص طبي لحازم إمام في الزمالك .. غدا

بهاء مجدي راحة من تدريبات الزمالك

عبدالسلام يشارك في مران الزمالك.. وحازم إمام يواصل تدريباته التأهيلية

تدريبات إضافية لثنائي الزمالك في مران اليوم

مران الزمالك.. تدريبات تأهيلية لحازم إمام

الزمالك يسابق الزمن لتجهيز نجمي الفريق لمباراة النجم الساحلي

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:56 م

عاجل.. إقالة جديدة في برشلونة بسبب ميسي

الأهلي يخطط لخطف صفقة الزمالك

08:30 م

مانشستر سيتي ينصب كمين جديد لميسي

09:05 م

الأهلي يتحرك لضم نجم الزمالك

08:00 م

برشلونة يعلن تعاقده مع الدبابة السنغالية

07:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى