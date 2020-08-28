في جمعة إسقاط السراج.. تظاهرات ليبيا مستمرة وميليشيات الوفاق تطوق ساحة الشهداء

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 09:01 م
بوابة الفجر
محمد عوده
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على الرغم من محاولات فايز السراج، رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق المنتهية ولايتها، المستميتة، من أجل إخماد نيران الغضب الشعبى المناهضة له، من خلال الدفع بميليشياته لإغلاق ساحة الشهداء أمام المتظاهرين الليبيين، وتضييق الخناق عليهم من خلال الاعتداء على المحتجين والقبض على عدد منهم، إلا أن الليبيون لا يزالون صامدون على موقفهم الرافض لوجود فايز السراج وحكومته وميليشياته فى المشهد السياسى الليبى.

واستمرارا للغضبة الشعبية الليبية، يواصل الليبيون احتجاجاتهم المطالبة برحيل فايز السراج، وحكومته، فضلا عن المسلحين المرتزقة، الذين دفعت بهم تركيا إلى ليبيا للاقتتال، ومعاونة السراج وميليشياته في مواجهة الجيش الوطني الليبي، فكان آخرهم فيصل بلو، القيادي الخطير بتنظيم "داعش" الإرهابي، الذى وصل إلى الأراضي الليبية قادما من تركيا.

جمعة إسقاط السراج

ودعا المتظاهون الليبيون إلى تنظيم مليونية لإسقاط حكومة السراج، فى العاصمة طرابلس، وعدد من مدن الغرب الليبى، التى تسيطر عليها حكومة الوفاق، وبالفعل خرج المتظاهرون فى طرابلس، اليوم الجمعة، إلى الشوارع، فى مظاهرات أطلقوا عليها "جمعة إسقاط السراج"، وتوجه المتظاهرون إلى ساحة الشهداء، إلا أنهم اصطدموا بعناصر الأمن التابعة لحكومة الوفاق، فضلا عن الميليشيات التى تنتشر بكثافة فى ساحة الشهداء والطرق المؤدية إليها.

وأطلقت عناصر الأمن الموالية للسراج النار على المتظاهرين، لمنع وصولهم إلى ساحة الشهداء.

مدن الجنوب تنتفض ضد السراج

وعلى نهجهم، نظمت مدن الجنوب الليبى، اليوم الجمعة، مظاهرات حاشدة، فى سبها وأوبارى، دعما لشباب طرابلس فى مواجهة حكومة السراج وميليشياتها.

ورفع المشاركون فى التظاهرات لافتات مناهضة للسراج، وأخرى مؤازرة للحراك الشعبى فى طرابلس ومدن الغرب الليبى حتى إسقاط السراج، كما طالبوا بالإفراج عن المحتجين الذين جرى اعتقالهم على يد ميليشيات السراج.

بداية الغضب الليبى

وبدأت انتفاضة الليبيين ضد السراج وميليشياته، يوم الأحد الماضي، حين خرج جمع كبير من الليبيين، أغلبهم من جيل الشباب، في تظاهرات بمدينة طرابلس، وعدد من مدن ومناطق الغرب الليبي، التي تسيطر عليها حكومة الوفاق المنتهية ولايتها. 

وردد المشاركون في المظاهرات عددا الهتافات المنددة بالفساد، وأخرى مطالبة برحيل فايز السراج وحكومته، كما أبدى المتظاهرون غضبهم من تدنى مستوى المعيشة، وتدهور الظروف الاقتصادية نتيجة النزاع المسلح، فضلا عن تدهور الظروف المعيشية، وغياب أبسط حقوقهم في المياه والكهرباء التي تنقطع باستمرار، فضلا عن طوابير السيارات التي تقف أمام محطات الوقود في انتظار دورها. 

وكان من بين أبرز مطالب المتظاهرين الليبيين المنتفضين ضد السراج وحكومته إخراج ميليشيات المرتزقة المسلحين من البلاد، وعدم تعريض حياة المواطنين الليبيين للخطر على يد هؤلاء المرتزقة التي تدفع بهم تركيا إلى ليبيا، من أجل استمرار الاقتتال والنزاعات المسلحة، التي لا تصب في نهاية الأمر إلا في مصلحة الغازي التركي. 

منزل السراج محاصر

وفى تطور واضح للأحداث، حاصر متظاهرون ليبيون، منزل فايز السراج بمنطقة النوفليين، في مدينة طرابلس.

وأمام تلك الأعداد الغاضبة من الشعب الليبي، قامت عناصر الأمن الموالية للسراج بتفريقالتظاهرات التي حاصرت منزله، واعتقلت عددا من المتظاهرين الليبيين.

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