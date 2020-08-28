إسماعيل عبد الغفار: النقل البحري قاطرة التنمية في مصر (فيديو)

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 09:00 م
داليا الحسين
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قال إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، إن مصر شهدت في الفترة الأخيرة تطوير الموانئ بشكل كبير وتوطين صناعة السفن.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة صدى البلد، أن حركة النقل في مصر تعيش أزهى عصورها، مشيرا إلى أن النقل البحري قاطرة التنمية في البلاد

وأشار إلى أنه تم ربط كل أطراف جمهورية مصر العربية برؤية استراتيجية متكاملة.

وأكد على أنه سيتم توطين العديد من الصناعات في منطقة قناة السويس التي ستوفر العديد من فرص العمل في الفترة المقبلة.

وفي وقت سابق، اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس والاجتماع تناول متابعة تطورات نشاط هيئة قناة السويس ومشروعاتها المختلفة.

أبرز المعلومات عن تدشين مشروعات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس:

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا جمهوريًّا رقم ٣٣٠ لسنة ٢٠١٥ بإنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وجاء في القرار أنها "تعتبر منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة وفقًا لأحكام القانون رقم ٨٣ لسنة ٢٠٠٢ وتعديلاته".

الرئيس السيسي يصدر قرارًا جمهوريًّا بإنشاء أربعة مجالس تخصصية الأراضي الواقعة في منطقة قناة السويس بمساحة 460.60 كيلومتر مربع، وحدودها ميناء غرب بورسعيد وميناء شرق بورسعيد والمنطقة الصناعية شرق بورسعيد والمنطقة الصناعية بالقنطرة غرب ووادي التكنولوجيا، وذلك دون المساس بالملكيات القائمة داخلها أو أراضي القوات المسلحة التي تخص شئون الدفاع عن الدولة".

وتمتلك الهيئة صلاحيات وسلطات كاملة على محور قناة السويس في كل ما يتعلق بكافة الأنشطة والمشروعات المقامة داخل الإطار الجغرافي للمشروع دون تدخل من المحافظات التي تقع في نطاقها تلك المشروعات، ولها سلطة الولاية وصلاحية كافة الوزارات والمحافظات والهيئات داخل الحدود الجغرافية للمنطقة الاقتصادية دون المساس باختصاصات الوزارات السيادية التي تشمل الدفاع والداخلية والعدل والخارجية، وتعمل تلك الوزارات السيادية بصفتها جهات استشارية بمجلس إدارة الهيئة.

أهدافها:

يهدف إنشاء الهيئة إلى إقامة وتنمية المنطقة بأكملها لتعزيز الفرص الاستثمارية في جميع القطاعات الاقتصادية بما في ذلك الخدمات اللوجستية والصناعية وفقًا لأعلى المعايير العالمية، إلى جانب خلق بيئة أعمال مواتية تشجع المستثمرين الأجانب والمحليين على إنشاء شركات في المنطقة للاستفادة من جميع المزايا والحوافز المنصوص عليها في القانون.

وفيما يتعلق بتأثير قناة السويس الجديدة على مؤشرات الأداء لهيئة قناة السويس، أكد الفريق أسامة ربيع أن قناة السويس الجديدة قد مثلت قيمة مضافة كبيرة، الأمر الذي عكسته بيانات الاداء والحركة الملاحية المسجلة خلال الخمس سنوات الماضية منذ افتتاحها وحتى الآن (٢٠١٥-٢٠٢٠)، مقارنةً بالخمس سنوات خلال الفترة من ٢٠١٠-٢٠١٥، حيث زادت أعداد السفن المارة بالقناة ومجمل الحمولات التجارية وارتفاع صافي الإيرادات.

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