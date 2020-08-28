عاجل.. إقالة جديدة في برشلونة بسبب ميسي





يبدو أن أزمة ليونيل ميسي داخل نادي برشلونة، لن تقف فقط عند الإطاحة ببعض اللاعبين الكبار فقط، بل سوف تمتد جذورها إلى كل من يقف بجانب النجم الأرجنتيني من أجل الخروج عن كامب نو.





ووفقاً لشبكة " كورونيكا جلوبل " فإن بارتوميو رئيس النادي الكتالوني قد أقال مكتب محاماة برشلونة كواتريكاس بسبب قيامهم بتقديم استشارة قانونية لـ ميسي بشأن رحيله عن النادي.





وكان ميسي قد أرسل إلى إدارة برشلونة عبر البريد رغبته في الخروج عن كامب نو الموسم المقبل، على هامش السقوط أمام بايرن ميونيخ الألماني في دوري أبطال أوروبا بثمانية أهداف مقابل هدفين.





وكان ميسي قد أعلن أحقيته في الرحيل عن النادي عن طريق البند الموجود في تعاقده مع برشلونة الذي يسمح له بالرحيل بشكل مجاني عن كامب نو، بنهاية الموسم الجاري.





واستند ميسي على تقديم ذلك البند على أستشاره قانونية من مكتب محاماة النادي في أقليم كتالونيا.



