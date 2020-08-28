كارول سماحة تعقب على لقاء فيروز بالرئيس الفرنسي آيمانويل ماكرون

عقبت الفنانة اللبنانية ​كارول سماحة​ على منشور الفنان اللبناني ​وسام الأمير​ الذي تحدث فيه عن احتمالية لقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والسيدة ​فيروز​.





وكتبت كارول: "ولأنها رمزٌ حقيقى للبنان صوتها ملك للوطن ولجميع اللبنانيين، لم تدعم يوما خطا سياسيا ولم تتلون ولم تتلوث بشعاراتهم، إنها فيروز".



