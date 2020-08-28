كارول سماحة تعقب على لقاء فيروز بالرئيس الفرنسي آيمانويل ماكرون
الجمعة 28/أغسطس/2020 - 08:46 م
لمياء علي
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عقبت الفنانة اللبنانية كارول سماحة على منشور الفنان اللبناني وسام الأمير الذي تحدث فيه عن احتمالية لقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والسيدة فيروز.
وكتبت كارول: "ولأنها رمزٌ حقيقى للبنان صوتها ملك للوطن ولجميع اللبنانيين، لم تدعم يوما خطا سياسيا ولم تتلون ولم تتلوث بشعاراتهم، إنها فيروز".
وكان الفنان وسام الأمير قد غرد هو الآخر قائلا: "الرئاسة الفرنسية تؤكد نية الرئيس ماكرون زيارة السيدة فيروز في انطلياس لدى وصوله إلى بيروت الاثنين...أنني أجزم ليس من رئيس او نائب أو وزير او أي مسؤول لبناني قام بتلك المبادرة او تم الاتصال بها هاتفيا ً...انها فيروز ترحلون جميعكم وتنبذكم نار جهنم وتبقى هي حتى زوال الكون".