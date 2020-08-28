مروان محسن يقود هجوم مصر في مباراتي توجو بتصفيات إفريقيا

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 09:01 م
مروان محسن
مروان محسن
عبد القادر عرابي
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كشف مصدر صحفي، أن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام البدري، استقر على أفراد مركز رأس الحربة، المرشحين للإنضمام للفريق، خلال مباراتي توجو القادمتين.

ويواجه منتخب مصر نظيره التوجولي ذهاباً وإياباً في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقررة في الكاميرون.

وصرح مصدر مسؤول داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر، أن الجهاز الفني استقر على ضم الثلاثي، مصطفى محمد، مروان محسن، وأحمد حسن كوكا في خط الهجوم.

وأوضح، أن الجهاز الفني لا يهتم بالحالة التهديفية للمهاجم فقط، بل ينظر إلى تحركات المهاجم ودوره في صناعة الفرص لزملائه.

وعانى الثنائي مصطفى محمد ومروان محسن، من غياب التهديف لفترات طويلة، قبل أن يسجل الأول في شباك الأهلي، ويسجل الثاني في مرمى الجونة.

ويدرس إتحاد الكرة المصري، سفر المنتخب الوطني إلى توجو بطائرة خاصة.

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مروان محسن رياضة جهاز فني الاهلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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