دمنهور يخسر من حرس الحدود وديًا

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 08:38 م
بوابة الفجر
ماهر مدحت
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تلقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي دمنهور هزيمة علي يد نظيره حرس الحدود ضمن فترة إعداد الفريق لعودة دوري الدرجة الثانية.

حيث انتهت المباراة التي جمعت الفريقين مساء الجمعة علي استاد المكس بالإسكندرية، بهزيمة دمنهور من نظيره حرس الحدود بهدف نظيف مقابل لا شئ.

وخاض نادي دمنهور منذ استئناف تدريباته الجماعية مباراتان وديتان حقق خلالهما تعادلًا مع نادي سبورتينج، وهزيمة من نادي سيراميكا كليوباترا.

الجدير بالذكر أن يحتل نادي دمنهور صدارة ترتيب المجموعة الثالثة بدوري الدرجة الثانية برصيد 33 نقطة بعدما خاض 17 مباراة.

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