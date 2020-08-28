يويفا يصدم محمد صلاح بشأن قائمة الأفضل في أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، عن قائمة الأفضل في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المنصرم 2019-2020، وذلك في البطولة التي حصد لقبها بايرن ميونيخ الألماني على حساب باريس سان جيرمان الفرنسي.





وغاب الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، فيما سيطر لاعبو بايرن ميونخ بعد تتويجهم باللقب السادس في تاريخه بعد الفوز على باريس سان جيرمان الفرنسي في نهائي الموسم المنصرم بنتيجة 1-0 .





وضمت القائمة كل من:





حراسة المرمى: مانويل نوير (بايرن)، يان أوبلاك (أتليتكو)، أنتوني لوبيز (ليون)





خط الدفاع: ألفونسو ديفيز (بايرن ميونيخ)، جوشوا كيميش (بايرن ميونيخ)، فيرجيل فان ديك (ليفربول) دابوت أوباميكانو (لايبزيج)، أنخلينو (لايبزيج/ السيتي) وديفيد ألابا (بايرن).





خط الوسط: تياجو (بايرن ميونيخ)، كيفين دي بروين (مان سيتي)، حسام عوار (ليون)، ليون جوريتزكا (بايرن ميونيخ)، مارسيل سابيتزر (لايبزيج)، ماركينيوس (باريس)، أليخاندرو جوميز (أتالانتا) وتوماس مولر (بايرن ميونيخ)



