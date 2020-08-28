ممثلة الأمم المتحدة فى ليبيا تصل إلى القاهرة لمناقشة تطورات الأزمة

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 08:30 م
ستيفاني وليامز
ستيفاني وليامز
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وصلت اليوم الجمعة، ستيفاني وليامز الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، إلى القاهرة في زيارة تستغرق عدة أيام.

حيث من المقرر أن تلتقى وليامز، خلالها مع عدد من المسئولين المصريين من الجهات المعنية بالشأن الليبي لمناقشة تطورات الأزمة الليبية وسبل دفع العملية السياسية هناك.

وتصاعدت وتيرة الاحتجاجات الشعبية فى ليبيا، المنددة بالظروف المعيشية المتدهورة، والفساد المستشرى فى البلاد التى تعانى ويلات النزاعات المسلحة، والمطالبة برحيل فايز السراج، رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق، المنهية ولايتها، وميليشياته، والمرتزقة المسلحين الذين دفعت بهم تركيا إلى ليبيا للاقتتال، ومعاونة ميليشيات السراج فى مواجهة الجيش الوطنى الليبى.

الليبيون يحاصرون منزل السراج

وفى تطور واضح للأحداث، حاصر متظاهرون ليبيون، منزل فايز السراج بمنطقة النوفليين، فى مدينة طرابلس.

وأمام تلك الأعداد الغاضبة من الشعب الليبى، قامت عناصر الأمن الموالية للسراج بتفريق التظاهرات التى حاصرت منزله، واعتقلت عددا من المتظاهرين الليبيين.

محاصرة مقر حكومة الوفاق

جاء ذلك بعدما المحتجون الليبيون الغاضبون مقر رئاسة حكومة الوفاق، بطريق السكة، فى العاصمة طرابلس، حيث أمهل المحتجون الليبيون حكومة الوفاق المنتهية ولايتها، التى يرأسها فايز السراج، والتى تسيطر على العاصمة طرابلس وعلى مدن ومناطق الغرب الليبى، 24 ساعة فقط لإعلان استقالتها، والتنحى عن المشهد السياسى الليبى برمته، ملوحين بعصيان مدنى ما لم تستجيب حكومة الوفاق لمطالبهم.

وقال المحتجون إن حكومة الوفاق لم يعد أمامها خيار سوى الرحيل نزولا على رغبة الليبيين، واحتراما لمطالب الشعب.

ميليشيات السراج تعتدى على المتظاهرين فى ساحة الشهداء

كما تجمع المحتجون فى ساحة الشهداء، وسط طرابلس، لإعلان مطالبهم، والتأكيد على وقفهم الرافض لوجود السراج وميليشياته والمرتزقة الأتراك، الذين ينهبون خيرات البلد الذى يعوم على آبار النفط، ويدفعون بشعبه إلى الاقتتال.

وعلى الرغم من الغضب الشعبى المطالب برحيله، قامت عناصر من ميليشيات فايز السراج، والموالون لحكومة الوفاق، بالاعتداء على المتظاهرين، فى محاولة لإخراجهم من ساحة الشهداء، وسط طرابلس، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام ليبية.

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