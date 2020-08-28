بنظارة وبدلة كلاسيك.. أحدث ظهور لاحمد فهمي من كواليس مسلسل "اسود فاتح"

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 10:29 م
احمد فهمي
احمد فهمي
مصطفى فكيه
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شارك الفنان أحمد فهمي، جمهوره بـ فيديو جديد له من لبنان من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيدوهات الشهير "إنستجرام".

حيث ظهر "فهمي" بالفيديو بالنظارة ويرتدي بدلة كلاسيك، من كواليس تصوير أسود فاتح، وعلق على الفيديو قائلًا: "صباح الفل" #أسود_فاتح".

وطمأن المنتج محمد العدل الجمهور على أبطال مسلسل "أسود فاتح" بعد انفجار بيروت.

وكتب عبر حسابه على "تويتر": "الحمد لله على سلامة طاقم عمل مسلسل أسود فاتح إخراج كريم العدل بالعاصمة بيروت.. كل فريق العمل بخير".

مسلسل "أسود فاتح" "تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل وبطولة هيفاء وهبى وروجينا وأحمد فهمى ومعتصم النهار ورانيا منصور وصبرى فواز وعمر السعيد وفراس سعيد وحسام الجندى وحنان سليمان ونانسى صلاح وناصر سيف ونبيل نور الدين.

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هيفاء وهبي اسود فاتح احمد فهمي

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