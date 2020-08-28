مستجدات كورونا ومناقشة تطوير القرى المصرية.. أبرز نشاطات الحكومة في أسبوع

شهد الأسبوع المنصرم العديد من القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وتستعرض بوابة "الفجر" لمتابعيها الحصاد الأسبوعي لجميع قرارات مجلس الوزراء بداية من يوم السبت الماضي 22 أبريل وحتى اليوم الجمعة 28 أغسطس 2020، فيما يلي:





عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عدد من الاجتماعات، شملت الاجتماع الأسبوعي، وتم فيه استعراض آخر المستجدات الخاصة بموقف فيروس كورونا، والسيناريوهات المتوقعة للموجة الثانية من الفيروس حال حدوثها.





بجانب متابعة الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، واستعراض ملامح وخطة المرحلة الثانية من المبادرة، فضلًا عن مناقشة برنامج تنمية وتطوير القرى المصرية، بالإضافة لمتابعة خطة تطوير مزلقانات السكك الحديدية على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور وزيري التنمية المحلية، والنقل، ورئيس هيئة الطرق والكباري، ورئيس مجلس إدارة شركة الصيانة الذاتية للطرق.





وتضمنت الاجتماعات أيضًا، اجتماع مع وزير الموارد المائية والري لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال الحماية من أخطار السيول بمحافظات الجمهورية، ومشروع رفع كفاءة وتبطين الترع، ومشروع الري الحديث، وعدد آخر من المشروعات التي تقوم بتنفيذها الوزارة حاليًا، وذلك بحضور وكيل أول وزارة الري، ورئيس قطاع التخطيط بالوزارة، وكذلك اجتماع مع محافظ القاهرة لمتابعة المشروعات التي يجرى تنفيذها بالمحافظة، مثل تطوير المناطق العشوائية ومشروع هناجر البساتين وسوق التونسي الحضاري، ونقل مغالق وورش الأخشاب بالمنطقة الصناعية بالقطامية.





تعيين المستشار محمد عبد الوهاب رئيسًا تنفيذيًا للهيئة العامة للاستثمار





وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي على تعيين المستشار محمد أحمد عبد الوهاب، رئيسًا تنفيذيًا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ندبًا كليًا من مجلس الدولة، وذلك لمدة عام.





إنشاء جامعة حورس





ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل قرار رئيس الجمهورية رقم 199 لسنة 2013 بإنشاء جامعة خاصة، باسم جامعة حورس، بإضافة كلية الطب البشرى إلى كليات الجامعة، ونص مشروع القرار على أن يكون بدء الدراسة بالكلية في موعد أقصاه سبتمبر 2023، مقرونًا بإنشاء وتشغيل المستشفى الجامعي.





تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات





كما شملت القرارات أيضًا الموافقة على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، بجلستها رقم 68 المنعقدة بتاريخ 17 أغسطس 2020، لعدد 21 موضوعًا، وكذلك الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، بفرض رسم مقابل الخدمات التعليمية على دخول الامتحانات للطلاب الباقين للإعادة، أو الباقين بذات المستوى، من المُلتحقين بنظام الساعات المعتمدة أو النقاط المُعتمدة، وكذلك على المتقدمين للامتحانات من الخارج، ويعمل بذلك اعتبارًا من العام الدراسي 2021/2022.



