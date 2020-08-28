الأهلي يخطط لخطف صفقة الزمالك

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 08:30 م
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
علي خلاف
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تبحث إدارة النادي الأهلي، تدعيم صفوف الفريق الكروي الأول، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بناءا على رغبة المدرب السويسري رنيه فايلر.

الأهلي يخطط للتعاقد مع نجم بيراميدز

دخل مجلس إدارة النادي الأهلي في مفاوضات قوية مع رجب بكار لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، من أجل التعاقد معه خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

ويحاول مسؤولو النادي الأهلي، التعاقد مع لاعب في مركز الظهير الأيمن، في ظل طلب السويسري رنيه  فايلر، المدير الفني للفريق الأول، التعاقد مع لاعب في هذا المركز.

من جانبه ينافس الزمالك غريمه التقليدي النادي الأهلي، في الحصول على خدمات رجب بكار لاعب الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز.

الجدير بالذكر أن رجب بكار، لم يحسم قراره بشأن الانتقال إلى أحد القطبين، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

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