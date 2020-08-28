شيخ ينفعل على زوج متصلة: "أقسم بالله.. أنت مش قد ربنا" (فيديو)

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 08:29 م
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أكد الشيخ رمضان عبد الرازق، أحد علماء الأزهر الشريف، على ضرورة أن يعامل الزوج زوجته معاملة حسنة حتى بعد الزواج عليها، محددًا بعض الشروط التي يجب أن يتحلى بها الزوج والتي تؤهله على الزواج بامرأة أخرى.

وانفعل عبد الرازق عند استماعه لسؤال احدى المتصلات ببرنامج "الدنيا بخير" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الجمعة والتي شرحت له كيف يعاملها زوجها ويستقوي عليها بعد زواجه من امرأة أخرى، كذلك تجرؤ ابنها عليها وضربه لها بعد دعائها عليه.

وقال "مفيش حد يضرب أمه إلا إنسان لا عقل ولا دين له، وبالنسبة للزواج أقوله اتقي ربنا في زوجتك، ولو اتجوزت عليها عليك أن يكون لديك العدل والقدرة والرجولة لأن تكون قادر على فتح بيتين ولو مش راجل بلاش، عايز تتجوز اتجوز بس بلاش تظلمها وتكسرها، أوعى تعادي من ليس له إلا الله، أنت مش قد ربنا عز وجل".

وفي سياق منفصل قال طارق عبد السميع، كبير باحثين بالأزهر الشريف، إن بعض الأهالي يتعجلون الزواج، فيقومون بتزويج الفتيات في سن صغيرة، وهو ما أجازه بعض المشايخ بالموافقة عليه، بحجة أن الإسلام يوافق على نكاح الصغيرة، وهو أمر غير صحيح.

وتابع "عبدالسيمع" خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" المذاع على قناة الحدث اليوم، أن من مواصفات الشاب والفتاة الصالحين للزواج، البلوغ الجسدي والرشاد العقلي، وهما الشرطان الأساسيان للزواج.

ومن جهته قال أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن الإمام أبوحنيفة قد أباح شهادة المرأة في عقود الزواج، ولكن المشرع المصري أخذ برأي الجمهور بوجوب شهادة رجلان على عقود الزواج، ولذلك لا يؤخذ بشهادة المرأة في مصر.

وأضاف "كريمة"، في اتصال هاتفي ببرنامج "المصري أفندي" المذاع على فضائية "القاهرة والناس": "أن شهادة المرأة تكون في المعاملات المالية وأمور النساء، هذا الأمر ليس من قطعيات الدين وهو أمر اجتهادي وليس به ثمة مشكلة أو أمر خلافي ولكن أنصح بترك هذه الأمور في أيدي العلماء، وأنا لا أحبذه".

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