أشرف عبد الباقي يسأل ضيوف مسرحية "صباحية مباركة" عن رأيهم في العمل

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نشر الفنان أشرف عبد الباقي فيديو له وهو يستفتي رئي النجوم والحضور في مسرحية "صباحية مباركة" وذلك عبر صفحته الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".









وعلق "عبد الباقي" علي فيديو آراء الجمهور في مسرحية" صباحية مباركة "قائلاً :" رئي النجوم في مسرحية صباحية مباركة بجد نورتونا".





ومن أبرز النجوم الذي أبدو رئيهم في المسرحية هم الفنانه هنا الزاهد والفنانة اللبنانية جيسي عبدة والفنانه ندي بسيوني واليوتيوبر مصطفي عبدة.



يذكر أن مسرحية "صباحية مباركة"، من بطولة على ربيع، و أوس أوس، وسليمان عيد، وطاهر أبوليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللى محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وصميدة، وجابر فراج، وهانى فاروق، وضحى نصرالدين، والاء علي، ونيرة عارف، وعلى المصري، ومصطفى ناجى.







والمسرحية من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، تدريب غنائى دكتورة إيمان حسني، وإنتاج وإخراج أشرف عبد الباقى.



