أشرف عبد الباقي يسأل ضيوف مسرحية "صباحية مباركة" عن رأيهم في العمل

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 10:02 م
صباحية مباركة
صباحية مباركة
سيدة صادق
Advertisements
نشر الفنان أشرف عبد الباقي فيديو له وهو يستفتي رئي النجوم والحضور في مسرحية "صباحية مباركة" وذلك عبر صفحته الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".




وعلق "عبد الباقي" علي فيديو آراء الجمهور في مسرحية" صباحية مباركة "قائلاً :" رئي النجوم في مسرحية صباحية مباركة بجد نورتونا".


ومن أبرز النجوم الذي أبدو رئيهم في المسرحية هم الفنانه هنا الزاهد والفنانة اللبنانية جيسي عبدة والفنانه ندي بسيوني واليوتيوبر مصطفي عبدة.

يذكر أن مسرحية "صباحية مباركة"، من بطولة على ربيع، و أوس أوس، وسليمان عيد، وطاهر أبوليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللى محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وصميدة، وجابر فراج، وهانى فاروق، وضحى نصرالدين، والاء علي، ونيرة عارف، وعلى المصري، ومصطفى ناجى.



والمسرحية من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، تدريب غنائى دكتورة إيمان حسني، وإنتاج وإخراج أشرف عبد الباقى.

أخبار تهمك

برشلونة يعلن تعاقده مع الدبابة السنغالية

منذ حوالي 4 ساعات

بالأسماء.. الأهلي يدرس ضم 3 صفقات قوية في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة و نصف

الأهلي يتحرك لضم نجم الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

وزير الصحة الأسبق: قد نشهد موجة ثالثة لكورونا

منذ أقل من ساعتين

أحمد فتحي يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل

منذ نصف ساعة

أزارو يفاجئ الأهلي بطلب جديد

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يخطط لخطف صفقة الزمالك

منذ ساعتين و 33 دقيقة

باريس سان جيرمان يقدم عرضًا مُغريًا لميسي

منذ حوالي 3 ساعات

لقهر برشلونة.. ميسي يُهدي ريال مدريد نجمي السيتي

منذ حوالي 12 ساعة

رئيس برشلونة يتلقى ضربة موجهة بسبب ميسي

منذ 33 دقيقة

صفقة تبادلية بين ميلان وريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يستقر على بديل ميسي المثالي

منذ حوالي 11 ساعة

مانشستر سيتي ينصب كمين جديد لميسي

منذ أقل من ساعتين

تصريح ناري من مرتضى منصور بعد هزيمة الزمالك

منذ ساعة

عاجل.. إقالة جديدة في برشلونة بسبب ميسي

منذ ساعتين و 7 دقيقة

تعرف على مصير ميسي في حال رحيله دون موافقة برشلونة

منذ ساعة و نصف

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:05 م

وزير الصحة الأسبق: قد نشهد موجة ثالثة لكورونا

رئيس برشلونة يتلقى ضربة موجهة بسبب ميسي

10:30 م

أحمد فتحي يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل

10:33 م

عاجل.. إقالة جديدة في برشلونة بسبب ميسي

08:56 م

بالأسماء.. الأهلي يدرس ضم 3 صفقات قوية في الميركاتو الصيفي

09:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى