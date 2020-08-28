في ذكرى وفاته.. تعرف على بدايات نبيل الدسوقي في التليفزيون

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 09:32 م
نبيل الدسوقي
نبيل الدسوقي
ريهام كمال
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تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان الكبير نبيل الدسوقي، الذي اشتهر بدور "الخواجة صروف" في مسلسل "رأفت الهجان"، وتميز نبيل الدسوقي بأدواره المختلفة.

كان من أوائل فناني مسرح التليفزيون ثم المسرح القومي الذي قدم فيه موهبته باقتدار في مسرحيات مثل بيرم التونسي، وأبواب المدينة، والنافذة، وبكالوريوس في حكم الشعوب.

قام ببطولة مسلسل يحكي قصة حياة الراحل بيرم التونسي، وكانت هناك تشابه شكلي بينه وبين بيرم، ارتبطت صورة الشاعر بيرم لدى أذهان الجمهور به من خلال شخصيته فى المسلسل.

التليفزيون كان نافذته التي أظهر فيها موهبته، قدم في البداية دور كوميدى فى حلقات من تأليف أسامة أنور عكاشة، بعنوان: "ريش على مفيش"، كان دور الدسوقي شاويش يعيش قصة حب مع جارته البدينة إنجيل آرام، ليغرق بعد هذا المسلسل في عالم أسامة أنور عكاشة، ليتميز بأدوار شديدة التنوع لعبها جميعًا ببراعة.

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