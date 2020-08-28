بعد تعرضه لحادث مروع.. محمد محمود عبدالعزيز يطمأن جمهوره

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حرص الفنان محمد محمود عبدالعزيز أن يطمن جمهوره علي حالته الصحية وأن يوجه الشكر لكل من سأل عنه ، وذلك بعد تعرضه لحادث مروع ونتج عنه أن سيارته أوشكت على الإنقلاب.



حيث نشر محمد محمود عبدالعزيز صورة له عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وعلق علي الصورة قائلاً : شكراً جداً جداً لكل اللي حاول يطمن عليا وآسف لو معرفتش أرد علي كل الإتصالات والرسايل أو التعليقات وبطمن حضراتكم لحمد لله أنا بخير بفضل ربنا سبحانه وتعالي وبفضل دعواتكم ليا ، لسة في العمر بقية.



ويشار أن محمد محمود عبدالعزيز أن العجلة الأمامية من سيارته تعرضت للقطع ولكن لم يصيبه مكروه.



والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان محمد محمود عبد العزيز الدرامية مشاركته في مسلسل "قيد عائلى" وهو من إنتاج "فنون مصر" وإخراج "تامر حمزة"،وبطولة عزت العلايلي، صلاح عبدالله،بوسي،ميرڤت أمين منة فضالي ، ريم البارودي ، ميريهان حسين، محمد نجاتي، نضال الشافعي، سيمون.