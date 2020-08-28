حسن الرداد يغازل جمهوره من كواليس فيلم "توأم روحي"

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 08:29 م
توأم روحي
توأم روحي
مصطفى فكيه
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شارك الفنان حسن الرداد، جمهوره بمجموعة من الصور الجديدة، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وكانت الصور التي نشرها "الرداد" من كواليس تصوير احدى المشاهد التي جمعت بينه وبين الفنانة امينة خليل، ضمن أحداث فيلم "توأم روحي".


"توأم روحي" تأليف أماني التونسي، إخراج عثمان أبو لبن، بطولة حسن الرداد، أمينة خليل، وعائشة بن أحمد، وبيومي فؤاد، رجاء الجداوى، ممدوح الشناوي.
حسن الرداد يغازل جمهوره من كواليس فيلم "توأم روحي"
حسن الرداد يغازل جمهوره من كواليس فيلم "توأم روحي"
حسن الرداد يغازل جمهوره من كواليس فيلم "توأم روحي"
حسن الرداد يغازل جمهوره من كواليس فيلم "توأم روحي"
حسن الرداد يغازل جمهوره من كواليس فيلم "توأم روحي"
حسن الرداد يغازل جمهوره من كواليس فيلم "توأم روحي"
حسن الرداد يغازل جمهوره من كواليس فيلم "توأم روحي"
حسن الرداد يغازل جمهوره من كواليس فيلم "توأم روحي"
حسن الرداد يغازل جمهوره من كواليس فيلم "توأم روحي"
حسن الرداد يغازل جمهوره من كواليس فيلم "توأم روحي"

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