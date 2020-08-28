"والله بعودة يا صالح".. متى كان آخر ظهور لصالح جمعة مع الأهلي قبل لقاء المصري؟

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 08:27 م
صالح جمعة
صالح جمعة
علاء خليف
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تواجد اللاعب صالح جمعة ضمن قائمة النادي الأهلي استعداداً لمواجهة المصري البورسعيدي المقرر لها غدًا السبت على ستاد "برج العرب"  بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2019 – 2020.

انضمام صالح جمعة لقائمة النادي الأهلي لمواجهة المصري البورسعيدي جاء بعد التزام اللاعب وتركيزه في التدريبات خلال الفترة الأخيرة، وجاهزيته البدنية والفنية للمشاركة في مباريات الفريق الأحمر وفقًا لتصريحات الجهاز الفني للفريق، والحاجة لجهوده في ظل الغيابات العديدة في صفوف الفريق.
صالح جمعة يعود للظهور مع الأهلي بعد غياب عام كامل

ويعود صالح جمعة للظهور في قائمة النادي الأهلي بعد غياب 376 يومًا تقريبًا، حيث كان آخر تواجد له في قائمة المارد الأحمر في لقاء بيراميدز في دور الـ16 ببطولة كأس مصر في المباراة التي جمعتهما يوم 17 أغسطس 2019 وشارك في (74 دقيقة) وخسر فريقه 1-0.

أما آخر ظهور لصالح جمعة مع النادي الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز كان في مباراة الزمالك بالجولة 34 بالبطولة المحلية الموسم الماضي (2018 - 2019)، والتي جمعتهما يوم 28 يوليو 2019 أي منذ (397 يومًا)، وشارك وقتها لمدة (22 دقيقة) وفاز فريقه بهدف نظيفه سجله (علي معلول).

ولم يدخل "جمعة" قائمة الأهلي في أي مباراة هذا الموسم بمختلف البطولات، وستكون مباراة المصري هي الأولي له بالدوري الممتاز في الموسم الحالي حال مشاركته مع الفريق الأحمر، وذلك رغم خوض الفريق 22 مباراة بالبطولة المحلية حتي الآن واعتلائه صدارة الترتيب برصيد 59 نقطة.

أرقام صالح جمعة مع الأهلي في 5 سنوات

انضم صالح جمعة لصفوف النادي الأهلي عام 2015 قادما من نادي إنبي، وخاض مع الفريق الأحمر 74 مباراة في مختلف البطولات (50 مباراة بالدوري – 7 بكأس مصر – 1 بكأس السوبر – 14 بالبطولات الإفريقية – 2 بالبطولة العربية).

سجل صالح جمعة 13 هدفًا بقميص النادي الأهلي في مختلف البطولات، وصنع لزملائه أكثر من 13 هدفًا آخر، وحصل على 3 بطاقات صفراء وتعرض للطرد مرتين.

توج صالح جمعة مع الأهلي بعدة بطولات (4 دوري ممتاز – 2 كأس السوبر المحلي – 1 كأس مصر).

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