باريس سان جيرمان يقدم عرضًا مُغريًا لميسي

كشفت وسائل إعلام أرجنتينية عن دخول باريس سان جيرمان الفرنسي سباق الصراع على التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني الذي ينوي الرحيل عن صفوف الفريق في الصيف الحالي.





وأفادت فضائية TyCSports الأرجنتينية بأن باريس سان جيرمان على إستعداد لتقديم راتبًا لميسي أعلى مما يتقاضاه في برشلونة في الوقت الحالي.





وأكدت الفضائية الأرجنتينية أن النادي الفرنسب أبدى استعداده أيضًا لدفع تعويض لبرشلونة وهو ما لن يستطيع مانشستر سيتي الإنجليزي تقديمه بسبب قانون اللعب المالي النظيف.





وألمحت الفضائية الأرجنتينية أن وجود كلا من مبابي ونيمار ودي ماريا في باريس سان جيرمان قد يغري ميسي بالإضافة إلى احتكار باريس سان جيرمان للبطولات المحلية ومنافسته بقوة على بطولة دوري أبطال أوروبا.



