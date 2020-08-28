باريس سان جيرمان يقدم عرضًا مُغريًا لميسي

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 08:01 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت وسائل إعلام أرجنتينية عن دخول باريس سان جيرمان الفرنسي سباق الصراع على التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني الذي ينوي الرحيل عن صفوف الفريق في الصيف الحالي.

وأفادت فضائية TyCSports الأرجنتينية بأن باريس سان جيرمان على إستعداد لتقديم راتبًا لميسي أعلى مما يتقاضاه في برشلونة في الوقت الحالي.

وأكدت الفضائية الأرجنتينية أن النادي الفرنسب أبدى استعداده أيضًا لدفع تعويض لبرشلونة وهو ما لن يستطيع مانشستر سيتي الإنجليزي تقديمه بسبب قانون اللعب المالي النظيف.

وألمحت الفضائية الأرجنتينية أن وجود كلا من مبابي ونيمار ودي ماريا في باريس سان جيرمان قد يغري ميسي بالإضافة إلى احتكار باريس سان جيرمان للبطولات المحلية ومنافسته بقوة على بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأشارت الفضائية الأرجنتينية إلى أن مانشستر ستي يعتبر من أبرز المهتمين بالتعاقد مع ميسي البالغ من العمر 33 عامًا كما زعمت تقارير صحفية مؤخرًا أن المان سيتي توصل لإتفاق مع النجم الأرجنتيني على شروطه الشخصية.
 

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