البنك المركزي: "الدولار" يخسر 7 قروش أمام "الجنيه" هذا الأسبوع

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 07:40 م
الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي
الفجر الاقتصادي
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واصل الدولار تحقيق خسائر قوية أمام الجنيه المصرية، مع توقعات بأن يستعيد الجنيه المصري قوته ما قبل أزمة كورونا أمام العملة الأجنبية.

 

وهبط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بقيمة 7 قروش في تعاملات البنك المركزي هذا الأسبوع، بحيث سجل في بداية التعاملات نحو 15.88 جنيه للشراء و15.98 جنيه للبيع، وانتهي عند مستويات 15.81 جنيه للشراء و15.91 جنيه للبيع.

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