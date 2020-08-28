البنك المركزي: "الدولار" يخسر 7 قروش أمام "الجنيه" هذا الأسبوع

واصل الدولار تحقيق خسائر قوية أمام الجنيه المصرية، مع توقعات بأن يستعيد الجنيه المصري قوته ما قبل أزمة كورونا أمام العملة الأجنبية.

وهبط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بقيمة 7 قروش في تعاملات البنك المركزي هذا الأسبوع، بحيث سجل في بداية التعاملات نحو 15.88 جنيه للشراء و15.98 جنيه للبيع، وانتهي عند مستويات 15.81 جنيه للشراء و15.91 جنيه للبيع.