الإعلان عن قائمة بيراميدز لمواجهة أسوان

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 07:42 م
بيراميدز
بيراميدز
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أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز قائمة اللاعبين لخوض مباراة أسوان في الدوري الممتاز، والمحدد لها السادسة من مساء السبت، على استاد الشرطة بالعباسية.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - مهدي سليمان - عبد الرحمن أيمن 

خط الدفاع: عمر جابر - محمد حمدي - طارق طه - عبد الله بكري - علي جبر - رجب بكار - محمد عطوة - أحمد أيمن منصور 

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - إيريك تراوري - محمد فتحي - محمد فاروق - إبراهيم حسن - إسلام عيسى - عمر العيوني - إبراهيم عادل - محمود حمادة 

خط الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس 

 

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بيراميدز الدوري المصري أسوان

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