الإعلان عن قائمة بيراميدز لمواجهة أسوان
الجمعة 28/أغسطس/2020 - 07:42 م
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أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز قائمة اللاعبين لخوض مباراة أسوان في الدوري الممتاز، والمحدد لها السادسة من مساء السبت، على استاد الشرطة بالعباسية.
وجاءت القائمة كالتالي:
حراسة المرمى: أحمد الشناوي - مهدي سليمان - عبد الرحمن أيمن
خط الدفاع: عمر جابر - محمد حمدي - طارق طه - عبد الله بكري - علي جبر - رجب بكار - محمد عطوة - أحمد أيمن منصور
خط الوسط: نبيل عماد دونجا - إيريك تراوري - محمد فتحي - محمد فاروق - إبراهيم حسن - إسلام عيسى - عمر العيوني - إبراهيم عادل - محمود حمادة
خط الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس
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