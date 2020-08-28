أشرف صبحي يوجه رسالة إلى مرتضى منصور

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 08:01 م
كلمة الدكتور اشرف صبحي
كلمة الدكتور اشرف صبحي
رامي بيشاي
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أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن افتتاح المنشآت الجديدة بنادي الزمالك يعد أمرا عظيما، مشيرا إلى أنه كان أيضا صباح اليوم في بورسعيد وتم افتتاح إنشاءات جديدة وهذا كله مجهود كبير يشكر عليه الجميع لمصلحة مصر.

ووجه صبحي خلال حضوره افتتاح المنشآت الجديدة بالنادي اليوم الشكر لرؤساء أندية الدوري الممتاز علي المجهود المبذول بعودة البطولة من جديد وخص بالذكر مرتضى منصور رئيس الزمالك لأنه في البداية رفض ثم اقتنع وأكمل مسابقة الدوري.

وتمنى وزير الرياضة أن تسير الأمور بشكل جيد للنهاية واستكمال عملية عودة الحياة الرياضية مرة أخرى.

وكان مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة افتتحا صالة تنس الطاولة وصالات الألعاب الإلكترونية لأطفال النادي. 

وأشاد صبحي بهذه الطفرة مؤكدا سعادته باهتمام إدارة النادي بكافة الفئات السنية وذلك علي هامش افتتاحه صالة الألعاب الإلكترونية للأطفال.

وكان وزير الرياضة قد وصل لمقر النادي لافتتاح المنشآت الجديدة والصالات الرياضية بالنادي اليوم.




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