أحمد مرتضى: المنشآت الجديدة لمصلحة مصر والزمالك.. وفرع أكتوبر الأولوية القادمة









أعرب أحمد مرتضي منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عن سعادته بافتتاح المنشآت الجديدة بالنادي اليوم بمقر القلعة البيضاء.





وأكد أحمد مرتضي أن افتتاح الصالات والمنشآت ليس لنادي الزمالك فقط ولكنه من أجل مصر التي طالما منحت أبناءها الكثير والكثير.





كما أشار عضو مجلس إدارة النادي إلى أن الزمالك عقب افتتاح المنشآت الجديدة باستطاعته حاليا استضافة التدريبات والمباريات الخاصة بالألعاب الأخري وأيضا المنتخبات.





وشدد أحمد مرتضي على أن مجلس الإدارة يسعي دائماً لخدمة أعضاء الجمعيه العموميه وجمهور نادي الزمالك وسيستمر دائما في التطوير.





وتابع أحمد مرتضى بأن الفترة المقبله سوف تشهد البدء بإنشاء فرع النادي بالسادس من اكتوبر وإنشاء الاستاد الخاص بالنادي موضحا هذا سيكون من أولويات المجلس خلال الفترة الحالية.



