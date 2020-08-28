مرتضي منصور وأشرف صبحي يفتتحان صالح تنس الطاولة بالزمالك

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 07:30 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
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افتتح المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة صالة تنس الطاولة وصالات الألعاب الإلكترونية لأطفال النادي. 

وأشاد صبحي بهذه الطفرة مؤكدا سعادته باهتمام إدارة النادي بكافة الفئات السنية وذلك علي هامش افتتاحه صالة الألعاب الإلكترونية للأطفال.

وكان وزير الرياضة قد وصل لمقر النادي لافتتاح المنشآت الجديدة والصالات الرياضية بالنادي اليوم.

وفي سياق متصل، أعرب أحمد مرتضي منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عن سعادته بافتتاح المنشآت الجديدة بالنادي اليوم بمقر القلعه البيضاء.

وأكد أحمد مرتضي أن افتتاح الصالات والمنشآت ليس لنادي الزمالك فقط ولكنه من أجل مصر التي طالما منحت أبناءها الكثير والكثير.  

كما أشار عضو مجلس إدارة النادي إلى أن الزمالك عقب افتتاح المنشآت الجديدة باستطاعته حاليا استضافة التدريبات والمباريات الخاصة بالألعاب الأخري وأيضا المنتخبات.

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