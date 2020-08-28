موعد مباراة الهلال والحزم في الدوري السعودي للمحترفين

يستعد فريق الهلال الأول لكرة القدم، لملاقاة الحزم، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين.





موعد مباراة الهلال والحزم

ويقام اللقاء غدا السبت، عند الساعة الثامنة إلا ثلث بتوقيت القاهرة، والتاسعة إلا ثلث بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة إلا ثلث بتوقيت أبوظبي.





ويستضيف لقاء الهلال والحزم، غدا السبت الموافق التاسع والعشرين من شهر أغسطس، أرضية ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.





موقف الفريقين في جدول الترتيب

ويحتل الهلال المركز الأول في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 63 نقطة، بينما يتواجد الحزم في المركز الخامس عشر برصيد 27 نقطة.





القنوات الناقلة لمباراة الهلال والحزم

وتذاع المباراة التي تجمع بين الهلال والحزم، على قناة السعودية الرياضية الأولى.



