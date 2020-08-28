موعد مباراة الهلال والحزم في الدوري السعودي للمحترفين

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 07:45 م
الهلال السعودي
الهلال السعودي
أمل الحلفاوي
Advertisements
يستعد فريق الهلال الأول لكرة القدم، لملاقاة الحزم، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين.

موعد مباراة الهلال والحزم
ويقام اللقاء غدا السبت، عند الساعة الثامنة إلا ثلث بتوقيت القاهرة، والتاسعة إلا ثلث بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة إلا ثلث بتوقيت أبوظبي.

ويستضيف لقاء الهلال والحزم، غدا السبت الموافق التاسع والعشرين من شهر أغسطس، أرضية ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.

موقف الفريقين في جدول الترتيب
ويحتل الهلال المركز الأول في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 63 نقطة، بينما يتواجد الحزم في المركز الخامس عشر برصيد 27 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والحزم
وتذاع المباراة التي تجمع بين الهلال والحزم، على قناة السعودية الرياضية الأولى.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رياضة الهلال الحزم الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

برشلونة يستقر على بديل ميسي المثالي

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يتخذ قرارًا مفاجئًا بعد الخسارة أمام المقاولون

منذ ساعتين

صفقة تبادلية بين ميلان وريال مدريد

منذ ساعة و 24 دقيقة

فايلر يستقر على إجراء تعديل إضطراري في تشكيل الأهلي أمام المصري

منذ ساعتين و 26 دقيقة

نجم برشلونة يقترب من إشبيلية

منذ أقل من ساعة

التشكيل المتوقع للأهلي في مواجهة المصري البورسعيدي بالدوري

منذ حوالي 4 ساعات

رئيس برشلونة يصدم ميسي بهذا القرار المثير

منذ ساعة و 26 دقيقة

الأهلي يفتح ملف مفاوضاته مع نجم بيراميدز من جديد

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة يعلن تعاقده مع الدبابة السنغالية

منذ أقل من ساعة

بالأسماء.. الغائبون عن الأهلي أمام المصري البورسعيدي

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على موعد تتويج الأهلي رسميًا بلقب الدوري

منذ ساعة و 28 دقيقة

بشرى سارة للأهلي قبل مواجهة الوداد بنصف نهائي دوري الأبطال

منذ أقل من نصف ساعة

لقهر برشلونة.. ميسي يُهدي ريال مدريد نجمي السيتي

منذ حوالي 9 ساعات

تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة المصري البورسعيدي

منذ أقل من ساعة

أزارو يفاجئ الأهلي بطلب جديد

منذ ساعتين و 47 دقيقة

بالسائل المنوي.. العثور على أعمال وأسحار بمقابر بني سويف (صور)

منذ أقل من نصف ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:00 م

برشلونة يعلن تعاقده مع الدبابة السنغالية

صفقة تبادلية بين ميلان وريال مدريد

06:34 م

أزارو يفاجئ الأهلي بطلب جديد

05:11 م

تعرف على موعد تتويج الأهلي رسميًا بلقب الدوري

06:30 م

بشرى سارة للأهلي قبل مواجهة الوداد بنصف نهائي دوري الأبطال

07:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى