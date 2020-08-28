تصريح مثير من كلوب بشأن ضم ميسي

استبعد يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، تقدم فريقه بعرض لضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الراغب في ترك برشلونة والانتقال إلى فريق آخر.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الافتراضي مساء الجمعة، قبل يوم واحد من مباراة درع المجتمع أمام أرسنال: "هل هناك اهتمام؟ من لا يريد ضم ميسي إلى فريقه؟ لكن لا توجد فرصة".