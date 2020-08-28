تصريح مثير من كلوب بشأن ضم ميسي

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 07:31 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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استبعد يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، تقدم فريقه بعرض لضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الراغب في ترك برشلونة والانتقال إلى فريق آخر.
 
وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الافتراضي مساء الجمعة، قبل يوم واحد من مباراة درع المجتمع أمام أرسنال: "هل هناك اهتمام؟ من لا يريد ضم ميسي إلى فريقه؟ لكن لا توجد فرصة".
 
وعن مباراة درع المجتمع أمام آرسنال وأضاف: "لا نلعب الوديات، نخوض مباريات اختبارية، إنها بطولة ومن النادر أن تحصل على وقت مثالي للتحضير للمباراة، لدينا أربعة أسابيع للتحضير للدوري الممتاز، تتخلها جولة المباريات الدولية، 

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ميسي ليفربول برشلونة

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