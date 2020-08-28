أمريكا.. إصابة 4 أشخاص بكورونا خلال مؤتمر للحزب الجمهوري

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 07:55 م
بوابة الفجر
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أعلن مسؤولون بولاية كارولاينا الشمالية الأمريكية، اليوم الجمعة، عن إصابة إصابة 4 أشخاص مشاركين في مؤتمر الحزب الجمهوري بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بعد أن أثبتت الفحوصات إصابتهم.

 

وأوضح الحساب الرسمي لمقاطعة ماكلنبورغ على "تويتر" أن اثنين من الحضور واثنين من فريق التنظيم أصيبوا بالفيروس "وجرى عزلهم فورا"، ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة يوم 3 نوفمبر.

 

وسيواجه ترامب ونائبه مايك بينس، المرشح الديمقراطي جو بايدن الذي يخوض الانتخابات إلى جانب المرشحة لمنصب نائب الرئيس كامالا هاريس.

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