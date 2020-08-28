هل يستمر مودريتش في صفوف ريال مدريد ؟

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن الشكوك تحوم حول إستمرار الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش في صفوف ريال مدريد الإسباني علمًا بأن النجم الكرواتي ينتهي عقده مع النادي الملكي في صيف 2021.





وأفادت صحيفة آس الإسبانية بأن لوكا مدريتش لا ينوي الإستسلام بشأن إقناع مسئولي ريال مدريد بتقديم عقد جديد له على الرغم من بلوغه الرابعة والثلاثين من عمره.





وأكدت الصحيفة الإسبانية أنه من المتوقع استمرار مودريتش مع ريال مدريد في الموسم المقبل وسيحاول النجم الكرواتي إقناع مسئولي الملكي بتجديد عقده في الأشهر المقبلة.





ونوهت الصحيفة الإسبانية أن لوكا مودريتش طلب من المدير الفني للمنتخب الكرواتي عدم استدعائه للاستحقاق المقبل حتى يكون حاضرا في تدريبات الفريق التحضيرية قبل إنطلاق الموسم الجديد.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن لوكا مودريتش يلعب في صفوف ريال مدريد منذ عام 2012 قادمًا من توتنهام الإنجليزي وخاض مع الملكي حتى الآن 343 مباراة في جميع البطولات وسجل 22 هدفاً وصنع 55 هدف آخرين وفاز بـ17 بطولة.



