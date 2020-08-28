بالسائل المنوي.. العثور على أعمال وأسحار بمقابر بني سويف (صور)

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 07:29 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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واصل مجموعة من الشباب المتطوع فى حملة تنظيف مقابر محافظة بنى سويف، حملتهم المستمرة على مدار الأسبوع لتنظيف مقابر المحافظة من الأعمال والأسحار الموجودة فى المقابر المفتوحة وفى محيط المقابر المغلقة.

وشارك الشباب المشارك فى المبادرة فى عملية تنظيف وتطهير مقابر محى الدين إحدى المقابر المغلقة منذ فترة ولا يسمح بعمليات دفن داخلها بعدما تم تحويل المقابر إلى منطقة شرق النيل.

وقال الشباب المشارك فى المبادرة إنهم مستمرون فى عملية تطهير المقابر الموجودة داخل كافة مدن ومراكز وقرى محافظة بنى سويف.

وقال عمرو سعد أحد المشاركين فى المبادرة إن الحملة تضم أحمد عبد التواب هاشم، وعمرو سعد الصياد وأشرف طه وطارق المصري وهشام فرحات خمسة من شباب محافظة بنى سويف، مؤكدا أن حملة اليوم كانت داخل مقابر محى الدين الغير مستخدمة فى الوقت الحالى بعد إغلاقها.

وأضاف عمرو سعد: قمنا بعملية تطهير المقابر، وعثرنا على الكثير من الأعمال والأسحار الموجودة داخل المقابر المفتوحة وكذلك فى محيط المقابر المغلقة، مضيفًا "أغرب الأعمال والأسحار التى عثرنا عليها داخل مقابر محى الدين، سحر باستخدام السائل المنوي لإصابة شخص بالمرض والجنون".

واضاف أحمد سيد، أحد المشاركين فى المبادرة أنه تم العثور على أعمال لجلب الحبيب وأسحار أخرى الفراق والطلاق، بالإضافة إلى سحر بالمرض والجنون، مضيفا أنه تم العثور على سحر موجود داخل جمجمة قطة او كلب مجهولة الملامح نظرا لأنها قديمة.

وتابع: عثرنا على أعمال كثيرة وقمنا بفكها، مشيرا إلى أن المبادرة تجد قبولا كبيرا من قبل المواطنين، مؤكدا على تطوع الكثير من الأشخاص ورغبتهم فى المساعدة فى المبادرة.
بالسائل المنوي.. العثور على أعمال وأسحار بمقابر بني سويف (صور)
بالسائل المنوي.. العثور على أعمال وأسحار بمقابر بني سويف (صور)
بالسائل المنوي.. العثور على أعمال وأسحار بمقابر بني سويف (صور)
بالسائل المنوي.. العثور على أعمال وأسحار بمقابر بني سويف (صور)
بالسائل المنوي.. العثور على أعمال وأسحار بمقابر بني سويف (صور)
بالسائل المنوي.. العثور على أعمال وأسحار بمقابر بني سويف (صور)

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