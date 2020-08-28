حفل تخرج أبناء الجيش المصري من إدارة الموسيقات العسكرية بحضور أشرف زكي (صور)

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 07:57 م
أشرف زكي
أشرف زكي
ريهام كمال
Advertisements
بحضور الدكتور أشرف زكي، رئيس أكاديمية الفنون والدكتورة غادة جبارة، نائب رئيس الاكاديمية وتحت إشراف الدكتور حنان ابو المجد، عميد العالى لموسيقى الكونسيرفتوار اقيم حفل تخرج ابناء الجيش المصرى من ادارة الموسيقات العسكرية.

وذلك بعد انتهاء الدورة التدريبية لهم في الكونسرفتوار على يد اساتذة المعهد في التخصصات التاليه ألات النفخ والايقاع والصولفيج.

وقد قام المتدربين بالعزف على الالات المختلفة أمام الحضور ثم قام كل من رئيس الاكاديمية والنائب وعميد الكونسرفتوار ومدير ادارة الموسيقات العسكرية ورئيس قسم النفخ بتوزيع شهادات التخرج على المتدربين لتفوقهم واجتيازاهم الدورة بنجاح.


على جانب آخر قام رئيس الاكاديمية باهداء درع الاكاديمية لسيادة اللواء أحمد محمد محمد، مدير الموسيقات وقام مدير الموسيقات بتكمريم كل من رئيس الاكاديمية والنائب وعميد المعهد والدكتور محمد شفيق رئيس قسم الات النفخ لجهودهم ودورهم الرائد في المجال الفني والثقافي واختتم الحفل بفاصل موسيقي متميز للفرقة السيمفونية العسكرية.
حفل تخرج أبناء الجيش المصري من إدارة الموسيقات العسكرية بحضور أشرف زكي (صور)
حفل تخرج أبناء الجيش المصري من إدارة الموسيقات العسكرية بحضور أشرف زكي (صور)
حفل تخرج أبناء الجيش المصري من إدارة الموسيقات العسكرية بحضور أشرف زكي (صور)
حفل تخرج أبناء الجيش المصري من إدارة الموسيقات العسكرية بحضور أشرف زكي (صور)
حفل تخرج أبناء الجيش المصري من إدارة الموسيقات العسكرية بحضور أشرف زكي (صور)
حفل تخرج أبناء الجيش المصري من إدارة الموسيقات العسكرية بحضور أشرف زكي (صور)
حفل تخرج أبناء الجيش المصري من إدارة الموسيقات العسكرية بحضور أشرف زكي (صور)
حفل تخرج أبناء الجيش المصري من إدارة الموسيقات العسكرية بحضور أشرف زكي (صور)
حفل تخرج أبناء الجيش المصري من إدارة الموسيقات العسكرية بحضور أشرف زكي (صور)
حفل تخرج أبناء الجيش المصري من إدارة الموسيقات العسكرية بحضور أشرف زكي (صور)
حفل تخرج أبناء الجيش المصري من إدارة الموسيقات العسكرية بحضور أشرف زكي (صور)
حفل تخرج أبناء الجيش المصري من إدارة الموسيقات العسكرية بحضور أشرف زكي (صور)
حفل تخرج أبناء الجيش المصري من إدارة الموسيقات العسكرية بحضور أشرف زكي (صور)
حفل تخرج أبناء الجيش المصري من إدارة الموسيقات العسكرية بحضور أشرف زكي (صور)
حفل تخرج أبناء الجيش المصري من إدارة الموسيقات العسكرية بحضور أشرف زكي (صور)
حفل تخرج أبناء الجيش المصري من إدارة الموسيقات العسكرية بحضور أشرف زكي (صور)

أخبار تهمك

رئيس برشلونة يصدم ميسي بهذا القرار المثير

منذ أقل من ساعتين

صفقة تبادلية بين ميلان وريال مدريد

منذ ساعة و نصف

بالأسماء.. الغائبون عن الأهلي أمام المصري البورسعيدي

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يتخذ قرارًا مفاجئًا بعد الخسارة أمام المقاولون

منذ ساعتين و 12 دقيقة

برشلونة يعلن تعاقده مع الدبابة السنغالية

منذ ساعة و 9 دقيقة

تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة المصري البورسعيدي

منذ ساعة و 8 دقيقة

برشلونة يستقر على بديل ميسي المثالي

منذ حوالي 8 ساعات

تصريح مثير من كلوب بشأن ضم ميسي

منذ 38 دقيقة

فايلر يستقر على إجراء تعديل إضطراري في تشكيل الأهلي أمام المصري

منذ ساعتين و 37 دقيقة

نجم برشلونة يقترب من إشبيلية

منذ ساعة و 8 دقيقة

الأهلي يفتح ملف مفاوضاته مع نجم بيراميدز من جديد

منذ حوالي 3 ساعات

أزارو يفاجئ الأهلي بطلب جديد

منذ حوالي 3 ساعات

لقهر برشلونة.. ميسي يُهدي ريال مدريد نجمي السيتي

منذ حوالي 9 ساعات

بالسائل المنوي.. العثور على أعمال وأسحار بمقابر بني سويف (صور)

منذ 39 دقيقة

بشرى سارة للأهلي قبل مواجهة الوداد بنصف نهائي دوري الأبطال

منذ 39 دقيقة

تعرف على موعد تتويج الأهلي رسميًا بلقب الدوري

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:00 م

برشلونة يعلن تعاقده مع الدبابة السنغالية

صفقة تبادلية بين ميلان وريال مدريد

06:34 م

أزارو يفاجئ الأهلي بطلب جديد

05:11 م

بشرى سارة للأهلي قبل مواجهة الوداد بنصف نهائي دوري الأبطال

07:30 م

بالسائل المنوي.. العثور على أعمال وأسحار بمقابر بني سويف (صور)

07:29 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى