حفل تخرج أبناء الجيش المصري من إدارة الموسيقات العسكرية بحضور أشرف زكي (صور)

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بحضور الدكتور أشرف زكي، رئيس أكاديمية الفنون والدكتورة غادة جبارة، نائب رئيس الاكاديمية وتحت إشراف الدكتور حنان ابو المجد، عميد العالى لموسيقى الكونسيرفتوار اقيم حفل تخرج ابناء الجيش المصرى من ادارة الموسيقات العسكرية.



وذلك بعد انتهاء الدورة التدريبية لهم في الكونسرفتوار على يد اساتذة المعهد في التخصصات التاليه ألات النفخ والايقاع والصولفيج.



وقد قام المتدربين بالعزف على الالات المختلفة أمام الحضور ثم قام كل من رئيس الاكاديمية والنائب وعميد الكونسرفتوار ومدير ادارة الموسيقات العسكرية ورئيس قسم النفخ بتوزيع شهادات التخرج على المتدربين لتفوقهم واجتيازاهم الدورة بنجاح.





على جانب آخر قام رئيس الاكاديمية باهداء درع الاكاديمية لسيادة اللواء أحمد محمد محمد، مدير الموسيقات وقام مدير الموسيقات بتكمريم كل من رئيس الاكاديمية والنائب وعميد المعهد والدكتور محمد شفيق رئيس قسم الات النفخ لجهودهم ودورهم الرائد في المجال الفني والثقافي واختتم الحفل بفاصل موسيقي متميز للفرقة السيمفونية العسكرية.