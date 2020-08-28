"بعد 238 يوماً بلا طعام".. وفاة محامية طالبت بتحقيق العدالة في تركيا

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 07:17 م
بوابة الفجر
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فقدت المحامية الكردية إِبرو تيمتك حياتها مساء الخميس، في أحد مستشفيات مدينة إسطنبول التركية بعد أن نُقِلت إليه من داخل السجن إثر تدهور حالتها الصحية بشكل كلي بسبب إضرابها المفتوح عن الطعام، والذي كانت قد بدأته في الخامس من شباط/فبراير الماضي.

 

وأعلنت مؤسسة حقوقية عن وفاة تيمتك عند الساعة التاسعة ليلاً بحسب التوقيت المحلي لأنقرة، بعد 238 يوماً من الإضراب عن الطعام.

 

والمحامية الراحلة لم تكن بمفردها بل انضم إلى إضرابها بعد نحو شهر زميلها المحامي التركي من أصول عربية آيتاج أونسال الذي اعتقِل معها في سبتمبر من العام 2017.

 

وعبرت المؤسسة المعروفة بـ "النقابة الشعبية للمحامين" عن حزنها في بيانٍ مكتوب قالت فيه: "لقد توقّف الآن قلبٌ زميلتنا إبرو تيمتك التي ضحّت بحياتها من أجل العدالة".

 

وأضافت النقابة في تغريدةٍ على حسابها الرسمي في موقع "تويتر" أن "محامية الشعب ستبقى خالدة في قلوبنا إلى الأبد".

 

وكانت تطالب تيمتك مع زميلها أونسال بمحاكمةٍ عادلة، بعد أن أصدرت محكمة تركية قراراً يقضي بسجنها مدّة 13 عاماً ونصف، وزميلها 10 سنوات و6 أشهر. وعلى إثرها أعلن كلاهما قبل أشهر دخولهما في إضراب مفتوح عن الطعام.

 

ونهاية شهر يوليو الماضي، أعادت السلطات الأمنية المحامية الكردية وزميلها إلى السجن بعد أن خضعا لاختبار صحي في مديرية الطب العدلي في إسطنبول، وذلك رغم خروج تظاهرات شارك فيها عشرات المحامين الذين طالبوا بإطلاق سراح كلا المحاميين.

 

وكانت تيمتك مسجّلة كعضو في نقابة المحامين الأتراك بمدينة إسطنبول، وكذلك زميلها المسجّل في فرع النقابة بالعاصمة أنقرة. لكن الحكومة اتهمتها في وقتٍ سابق بالعضوية في جماعة يسارية محظورة لدى أنقرة وعلى إثرها اعتُقل كلاهما قبل نحو 3 سنوات.

 

وبحسب "النقابة الشعبية للمحامين"، فقد تدهورت صحة أونسال أيضاً داخل السجن وترفض أنقرة الإفراج عنه، مثلما رفضت إطلاق سراح المحامية الكردية في وقتٍ سابق، ما أدى إلى وفاتها.

 

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