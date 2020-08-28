بفستان أبيض.. سيرين عبدالنور تشعل "إنستجرام"

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 07:39 م
سيرين عبدالنور
سيرين عبدالنور
مصطفى فكيه
Advertisements
شاركت الفنانة سيرين عبد النور، جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

حيث ظهرت "عبد النور" في الصورة ترتدي فستانا ابيض بكرانيش، وعلقت على الصورة قائلة: "كل شي حوالينا ممكن يتغير بلحظة، واللحظة يللي بتمرق ما ممكن يرجع مثلها...نحنا بوقت عم علمنا نقدّر الذكريات الحلوة، وانو نعبّر للناس اللي منحبن اهميتهن بحياتنا ونعيش لحظاتنا للآخر على امل يكون بكرا افضل".

يذكر أن احدث أعمال سيرين عبدالنور، مسلسل "الهيبة" في جزئه الثالث والذي عرض في شهر رمضان 2019 من إنتاج شركة "صباح إخوان"، وبطولة تيم حسن ومنى واصف ومجموعة كبيرة من الممثلين اللبنانيين والسوريين.

بفستان أبيض.. سيرين عبدالنور تشعل "إنستجرام"
بفستان أبيض.. سيرين عبدالنور تشعل "إنستجرام"

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سيرين عبدالنور انستجرام الفنانة سيرين عبدالنور

أخبار تهمك

بالسائل المنوي.. العثور على أعمال وأسحار بمقابر بني سويف (صور)

منذ نصف ساعة

تصريح مثير من كلوب بشأن ضم ميسي

منذ نصف ساعة

تعرف على موعد تتويج الأهلي رسميًا بلقب الدوري

منذ ساعة و نصف

لقهر برشلونة.. ميسي يُهدي ريال مدريد نجمي السيتي

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يفتح ملف مفاوضاته مع نجم بيراميدز من جديد

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يتخذ قرارًا مفاجئًا بعد الخسارة أمام المقاولون

منذ ساعتين

أزارو يفاجئ الأهلي بطلب جديد

منذ ساعتين و 50 دقيقة

تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة المصري البورسعيدي

منذ ساعة

فايلر يستقر على إجراء تعديل إضطراري في تشكيل الأهلي أمام المصري

منذ ساعتين و 29 دقيقة

برشلونة يستقر على بديل ميسي المثالي

منذ حوالي 7 ساعات

برشلونة يعلن تعاقده مع الدبابة السنغالية

منذ ساعة

بشرى سارة للأهلي قبل مواجهة الوداد بنصف نهائي دوري الأبطال

منذ نصف ساعة

صفقة تبادلية بين ميلان وريال مدريد

منذ ساعة و 27 دقيقة

نجم برشلونة يقترب من إشبيلية

منذ ساعة

بالأسماء.. الغائبون عن الأهلي أمام المصري البورسعيدي

منذ حوالي 5 ساعات

رئيس برشلونة يصدم ميسي بهذا القرار المثير

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

إطلالة شتوية أنيقة لـ سيرين عبد النور

سيرين عبد النور: "دخيلكن بدي اشتغل وسافر"

سيرين عبدالنور توجه رسالة إلى جمهورها بخصوص "كورونا"

سيرين عبدالنور في أحدث ظهور لها

سيرين عبدالنور تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

سيرين عبدالنور تشارك جمهورها هذه الحكمة عبر "إنستجرام"

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:00 م

برشلونة يعلن تعاقده مع الدبابة السنغالية

صفقة تبادلية بين ميلان وريال مدريد

06:34 م

أزارو يفاجئ الأهلي بطلب جديد

05:11 م

بشرى سارة للأهلي قبل مواجهة الوداد بنصف نهائي دوري الأبطال

07:30 م

تعرف على موعد تتويج الأهلي رسميًا بلقب الدوري

06:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى