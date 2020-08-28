بفستان أبيض.. سيرين عبدالنور تشعل "إنستجرام"

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شاركت الفنانة سيرين عبد النور، جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



حيث ظهرت "عبد النور" في الصورة ترتدي فستانا ابيض بكرانيش، وعلقت على الصورة قائلة: "كل شي حوالينا ممكن يتغير بلحظة، واللحظة يللي بتمرق ما ممكن يرجع مثلها...نحنا بوقت عم علمنا نقدّر الذكريات الحلوة، وانو نعبّر للناس اللي منحبن اهميتهن بحياتنا ونعيش لحظاتنا للآخر على امل يكون بكرا افضل".



يذكر أن احدث أعمال سيرين عبدالنور، مسلسل "الهيبة" في جزئه الثالث والذي عرض في شهر رمضان 2019 من إنتاج شركة "صباح إخوان"، وبطولة تيم حسن ومنى واصف ومجموعة كبيرة من الممثلين اللبنانيين والسوريين.



