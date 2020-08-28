مكرم أحمد: القبض على محمود عزت ضربة قاسية للإخوان





هنأ الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، الشعب المصري والقيادات الأمنية بنجاح القيادات في القبض على الإخواني الهارب محمود عزت داخل شقته بالتجمع الخامس.





وأضاف "أحمد"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن محمود عزت أحد الأجنحة القوية للجماعة الإرهابية.





وأشار إلى أن القبض على محمود عزت ضربة قاسية لجماعة الإخوان وستظهر نتائجها في الأيام القليلة المقبلة، وسيحدث خلخلة داخل صفوف جماعة الإخوان الفترة المقبلة.





وألقت الأجهزة الأمنية القبض علي القيادي الإخواني الهارب محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام للإخوان مختبئا بإحدى الشقق السكنية بالتجمع الخامس.





وأصدرت وزارة الداخلية بيانًا صباح اليوم قالت فيه إنه استمرار لجهودها في التصدي للمخططات العدائية التي تستهدف تقويض دعائم الأمن والاستقرار والنيل من مقدرات البلاد ورصد تحركات القيادات الإخوانية الهاربة التي تتولي إدارة التنظيم الإخواني علي المستويين الداخلي والخارجي، فقد وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني باتخاذ القيادي الإخواني الهارب السيد محمود عزت القائم بأعمال المرشد العالم للإخوان، ومسئول التنظيم الدولي للجماعة الإرهابية، من إحدى الشقق السكنية بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة مؤخرا وكرا لاختبائه علي الرغم من الشائعات التي دأبت قيادات التنظيم الترويج لها بتواجده خارج البلاد بهدف تضليل أجهزة الأمن.





وقال بيان الداخلية إنه عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا تم مداهمة الشقة وضبط الإخواني، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور علي العديد من أجهزة الحاسب الآلي والهواتف المحمولة التي تحتوي علي البرامج المشفرة لتأمين تواصلاته وإدارته لقيادات وأعضاء التنظيم داخل وخارج البلاد، فضلا عن بعض الأوراق التنظيمية التي تتضمن مخططات التنظيم التخريبية.



