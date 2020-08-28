تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة المصري البورسعيدي
الجمعة 28/أغسطس/2020 - 07:01 م
الفجر الرياضي
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اختتم الأهلي استعدادته اليوم الجمعة لمواجهة المصري المقررة غدًا السبت، في الجولة الـ23 لبطولة الدوري الممتاز، والتي ستقام على ملعب برج العرب بالإسكندرية.
واستقر رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، على التشكيل الذي سيخوض به المباراة، والذي يضم: محمد الشناوي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد هاني وعلي معلول وعمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وأحمد الشيخ وجونيور أجايي وأليو بادجي.
وركز فايلر خلال المران الختامي اليوم على الكرات العرضية، والتسديد على المرمى، وذلك لرغبة المدير الفني في حل أزمة قلة التهديف التي يعانى منها الفريق منذ فترة.
وفي سياق أخر، أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سلبية جميع التحاليل الطبية التي أجراها لاعبو الفريق الأول لكرة القدم والجهاز الفني والإداري، استعدادًا لمواجهة المصري، بالدوري العام.
وأجرى لاعبي الأهلي والجهاز الفني والإداري تحليل دم عقب المران الصباحي، الذي أقيم أمس على ملعب التتش، وفقًا لبروتوكول وزارة الشباب والرياضة، الذي يتضمن إجراء تحاليل لجميع الفرق قبل المباريات الرسمية.