تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة المصري البورسعيدي

اختتم الأهلي استعدادته اليوم الجمعة لمواجهة المصري المقررة غدًا السبت، في الجولة الـ23 لبطولة الدوري الممتاز، والتي ستقام على ملعب برج العرب بالإسكندرية.









واستقر رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، على التشكيل الذي سيخوض به المباراة، والذي يضم: محمد الشناوي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد هاني وعلي معلول وعمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وأحمد الشيخ وجونيور أجايي وأليو بادجي.





وركز فايلر خلال المران الختامي اليوم على الكرات العرضية، والتسديد على المرمى، وذلك لرغبة المدير الفني في حل أزمة قلة التهديف التي يعانى منها الفريق منذ فترة.





وفي سياق أخر، أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سلبية جميع التحاليل الطبية التي أجراها لاعبو الفريق الأول لكرة القدم ‏والجهاز الفني والإداري، استعدادًا لمواجهة المصري، بالدوري العام.





وأجرى لاعبي الأهلي والجهاز الفني والإداري تحليل دم عقب المران الصباحي، الذي أقيم أمس ‏على ملعب التتش، وفقًا لبروتوكول وزارة الشباب والرياضة، الذي يتضمن إجراء تحاليل ‏لجميع الفرق قبل المباريات الرسمية.‏