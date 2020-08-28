برشلونة يعلن تعاقده مع الدبابة السنغالية





أعلن نادي برشلونة عن تعاقده مع اللاعب السنغالي موسي ندياي ، من فريق الشباب، لتدعيم مركز الظهير الأيسر الموسم المقبل.





ويعاني رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة، من مشكلة في مركز الظهير الأيسر بعد عدم اقتناعه بجونيو فيربو، وإنخفاض مستوي جوردي ألبا.





واعلن النادي الكتالوني عبر موقعه الرسمي عن التعاقد مع ندياي من أجل تدعيم الفريق الرديف لمدة ثلاث سنوات مقبلة.





وكان اللاعب السنغالي من أبرز المواهب الموجودة داخل أكاديمية اسباير دريمز، حيث يبلغ طوله حوالي 1.78 مترًا ويتميز بالسرعة والقوية.





وبلغت القيمة الإجمالية لندياي، نصف مليون يورو، بشرط جزائي يقدر بـ 100 مليون يورو، وهناك بند يحق للنادي الكتالوني بتمديد تعاقد اللاعب حتي 2025.



