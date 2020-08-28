عبدالله بن زايد ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي يبحثان هاتفيا التعاون المشترك وتطورات "كورونا"

بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات خلال اتصال هاتفي مع بورجيه برندي رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي سبل تعزيز التعاون المشترك بين دولة الإمارات والمنتدى في المجالات كافة ومنها الاقتصادية والاستثمارية والتجارية.

وبحسب ما أوردته وكالة أنباء الإمارات "وام"، تطرق الجانبان إلى تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وأهمية تعزيز التعاون الدولي في مواجهة تداعياته لاسيما الاقتصادية وتبادل الخبرات بين الدول خاصة على صعيد تبني الفحوصات المتقدمة لاكتشاف المصابين بالفيروس.. وأكدا أيضا على أهمية دعم الجهود العالمية من أجل التوصل إلى لقاح للمرض.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على أهمية دور المنتدى الاقتصادي العالمي كمنصة هامة لتأسيس الشراكات وتشجيع المبادرات التي تسهم في تعزيز بيئة الأعمال وتسريع النمو الاقتصادي ..مشيرا إلى حرص دولة الإمارات على تعزيز شراكتها مع المنتدى.

من جهته أشاد بورجيه برندي بالمكانة الرائدة التي تحظى بها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والعالمي.. مثمنا الشراكة التي تجمع بين الجانبين.

كما أشاد بمعاهدة السلام بين دولة الإمارات و دولة إسرائيل ودورها في تحقيق الاستقرار في المنطقة وتحفيز النمو الاقتصادي.

وتوجه الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بالشكر إلى بورجيه برندي رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، مؤكدا على دور المنتدى وإسهاماته في التنمية المستدامة للمجتمعات.