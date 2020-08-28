أحمد الفيشاوي بجانب دينا الشربيني ويعلق.. :"من أماكن الشغل"

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 07:24 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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شارك النجم أحمد الفيشاوى، جمهوره بمجموعة من الصور، وذلك عبر حسابه الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

حيث ظهر "الفيشاوى" في الصورة برفقة عدد كبير من نجوم الوسط الفني وبجانب النجمة دينا الشربيني، وعلق أحمد الفيشاوى قائلًا:"أماكن الشغل".

يذكر أن أحدث أعمال الفنان أحمد الفيشاوى فيلم "الحارث" بجانب الفنانة ياسمين رئيس وتم عرضه على منصبة "شاهد".

فيلم "الحارث" من بطولة أحمد الفيشاوى وياسمين ‏رئيس الفنان عمرو عبد الجليل ‏وأسماء أبو اليزيد وأسماء جلال وعلى الطيب وإخراج ‏محمد نادر فى ‏أولى تحاربه الاخراجية فى الأعمال الروائية الطويلة، وينتمى الفيلم ‏‏لنوعية أفلام الإثارة والغموض، ويجسد أحمد الفيشاوى شخصية ‏صحفى متزوج من ‏ياسمين رئيس، وتكتشف الزوجة خيانته لها ‏وتتحول حياتها إلى الاكتئاب والإدمان‎
أحمد الفيشاوي بجانب دينا الشربيني ويعلق.. :"من أماكن الشغل"
أحمد الفيشاوي بجانب دينا الشربيني ويعلق.. :"من أماكن الشغل"

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نجمه دينا الشربيني اماكن السهر احمد الفيشاوي

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