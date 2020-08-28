نجم برشلونة يقترب من إشبيلية

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 07:01 م
برشلونة
برشلونة
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الكرواتي إيفان راكيتيتش نجم برشلونة الإسباني أصبح على بعد خطوة واحدة من الرحيل عن صفوف الفريق الكتالوني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت صحيفة سبورت الإسبانية بأن النجم الكرواتي سيعود إلى ناديه السابق أشبيلية الذي لطالما أعرب عن رغبته في اللعب معه من جديد.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن راكيتيتش سيوقع على عقد لأشبيلية تبلغ مدته 3 أو 4 مواسم مع النادي الأندلسي الذي رحل عنه في عام 2014 إلى برشلونة مقابل 18 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن النجم الكرواتي سيحصل على راتب سنوي أقل بنسبة 50% من الذي يحصل عليه مع برشلونة الوقت الحالي، حيث يحصل راكيتيتش على راتب يبلغ قدره 7.8 مليون يورو وفي أشبيلية سيحصل على راتبه يبلغ قدره 3.7 مليون.

ونوهت الصحيفة الإسبانية أنه على الرغم من ذلك فسيكون راتب راكيتيتش البالغ من العمر 32 عامًا هو الراتب الأعلى بين لاعبي أشبيلية.



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رياضة ايفان راكيتيتش الاخبار الرياضية اشبيبلية اخبار الرياضة

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