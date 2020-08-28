تعرف على موعد تتويج الأهلي رسميًا بلقب الدوري

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 06:30 م
الأهلي
الأهلي
محمد الصو
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 فشل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، في مواصلة تحقيق الانتصار للجولة الثانية على التوالي، بعد الهزيمة أمام المقاولون العرب، بالدوري العام.

ونجح ذئاب الجبل، في تحقيق الفوز على الفارس الأبيض، بثنائية مقابل هدف وحيد، بالمباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب القاهرة الدولي لحساب الجولة الثالثة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

وتأتي هزيمة الزمالك، بعد الفوز على الأهلي بالجولة السابقة بنتيجة 3-1، في مباراة توسم الجميع فيها خيرًا للمارد الأبيض في الحفاظ على المركز الثاني.

وتجمد رصيد الزمالك بعد الهزيمة عند النقطة 42 في المركز الثالث متساويًا مع بيراميدز بنفس الرصيد إلا إن الأخير يتفوق بفارق الأهداف، فيما رفع المقاولون العرب رصيده إلى 40 نقطة في المركز الرابع، مع وضع بالإعتبار أن الزمالك سيتم خصم 3 نقاط من رصيده بسبب انسحابه أمام الأهلي، بالدور الأول.

ويرصد "الفجر الرياضي" موعد تتويج الأهلي بطلًا للدوري العام عقب هزيمة الزمالك بالتقرير الآتي:-

مازال أمام الأهلي والزمالك 12 مباراة، أي 36 نقطة، ويحتاج منها المارد الأحمر في الفوز بـ5 مباريات من أجل التتويج بصفة رسمية دون النظر للنتائج الأخرى.

ويتبقى للأهلي 12 مباراة ستكون أمام كل من: "لمصري البورسعيدي، وادي دجلة، حرس الحدود، الإسماعيلي، الاتحاد السكندري، مصر المقاصة، نادي مصر، طنطا، المقاولون العرب، إنبي، بيراميدز، طلائع الجيش".

فيما يتبقى للزمالك 12 مباراة أيضًا أمام كل من : "إنبي، بيراميدز، طلائع الجيش، سموحة، الإنتاج الحربي، أسوان، طنطا، الجونة، المصري البورسعيدي، وادي دجلة، حرس الحدود، الإسماعيلي".

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