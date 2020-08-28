إصابة 8 لاعبين بفيروس كورونا في المصري قبل مواجهة الأهلي





ويلتقي الأهلي مع المصري مساء غد السبت على ملعب برج العرب ضمن منافسات الأسبوع الثالث والعشرين من المسابقة المحلية.





وقال محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري في تصريحات له اليوم إن الكشف الذي أجري على اللاعبين كشف عن إصابة 8 نجوم بالمصري بفيروس كورونا المستجد.





وتابع: "تحليل الدم الذي خضعنا له اليوم كشف عن إصابة مجموعة من اللاعبين بفيروس كورونا، لكننا سنخضع للمسحات الطبيعية بعيدا عن الدم لمعرفة النتائج الأخيرة".









أعلن نادي المصري البورسعيدي عن إصابة 8 لاعبين من نجومه بفيروس كورونا قبل ساعات من مواجهة الأهلي في الجولة 23 من الدوري الممتاز.