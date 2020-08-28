أيمن منصور: يوم رائع في تاريخ الزمالك





أكد أيمن منصور نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق أن ما شاهده اليوم بقمر القلعة البيضاء بمثابة يوم رائع في تاريخ النادي.





وقال منصور :"شعرت بسعادة كبيرة لما شاهدته من منشآت ومباني جديدة في النادي، ومنذ زمن لم أرى النادي بهذا التطور الملحوظ وكل ذلك حدث في عهد المجلس الحالي".





وأضاف :" أشكر مجلس إدارة النادي جميعا بداية من المستشار مرتضى منصور رئيس النادي وكل أعضاء مجلس الإدارة على ما قدموه للنادي".





وتابع :"اليوم أيضا رائع لأنني شاهدت العديد من رموز الزمالك ولاعبي الفريق القدامى ملتفين حول النادي".



