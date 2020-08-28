أيمن منصور: يوم رائع في تاريخ الزمالك
الجمعة 28/أغسطس/2020 - 06:26 م
رامي بشاي
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أكد أيمن منصور نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق أن ما شاهده اليوم بقمر القلعة البيضاء بمثابة يوم رائع في تاريخ النادي.
وقال منصور :"شعرت بسعادة كبيرة لما شاهدته من منشآت ومباني جديدة في النادي، ومنذ زمن لم أرى النادي بهذا التطور الملحوظ وكل ذلك حدث في عهد المجلس الحالي".
وأضاف :" أشكر مجلس إدارة النادي جميعا بداية من المستشار مرتضى منصور رئيس النادي وكل أعضاء مجلس الإدارة على ما قدموه للنادي".
وتابع :"اليوم أيضا رائع لأنني شاهدت العديد من رموز الزمالك ولاعبي الفريق القدامى ملتفين حول النادي".
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