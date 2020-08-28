وزير الإنتاج الحربي السابق: الزمالك تغير كثيرًا تحت قيادة مرتضي منصور

أكد سيد مشعل وزير الإنتاج الحربي السابق أن المستشار مرتضى منصور يبذل جهدا كبيرا ملموسا يتحدث عن نفسه وعمل جهدا اثمر كثيرا علي النادي ، موضحا أن النادي تغير كثيرا ، وكذلك هناك طفرة رياضية وبطولات كثيرة وطفرة بعد سنوات عجاف في السابق.





أضاف مشعل خلال حضوره حفل افتتاح منشآت النادي الجديدة اليوم الجمعة: " الأمور اختلفت تماما عن السابق، هناك نجاح ونهضه حقيقية ، وأنا سعيد جدا بالنشاط الاجتماعي الأسري في الزمالك علي عكس السابق ، وأصبح هناك مكان مميز تجلس انت واسرتك واصدقائك بهدوء ونظافة فيه".





وتابع وزير الإنتاج السابق، أن هناك جهدا من المستشار مرتضي منصور واضح بالنادي وننتظر فرع 6 أكتوبر الذي بدأ فيه في الوقت الحالي ، حيث شاهدت بنفسي الرسومات وكل الامور الخاصة بذلك.. مشددا على أنه لابد ان يتواجد الزمالك في فرع اخر في العاصمة الادارية الجديدة ، ونحن قادرون جميعا في الزمالك وبإدارته علي عمل ذلك.





واختام مشعل: "كنت أتمني تواجد الأهلي اليوم ولكن لا أريد التعليق علي هذا الأمر ، وأخيرا هي روح تنافسية ورياضة نتمني ان تكون الامور هادئة".



