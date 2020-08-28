وزير الإنتاج الحربي السابق: الزمالك تغير كثيرًا تحت قيادة مرتضي منصور

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 06:24 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
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أكد سيد مشعل وزير الإنتاج الحربي السابق أن المستشار مرتضى منصور يبذل جهدا كبيرا ملموسا يتحدث عن نفسه وعمل جهدا اثمر كثيرا علي النادي ، موضحا أن النادي تغير كثيرا ، وكذلك هناك طفرة رياضية وبطولات كثيرة وطفرة بعد  سنوات عجاف في السابق.

أضاف مشعل خلال حضوره حفل افتتاح منشآت النادي الجديدة اليوم الجمعة: " الأمور اختلفت تماما عن السابق، هناك نجاح ونهضه حقيقية ، وأنا سعيد  جدا بالنشاط الاجتماعي الأسري في الزمالك علي عكس السابق ، وأصبح هناك مكان مميز تجلس انت واسرتك واصدقائك بهدوء ونظافة فيه".

وتابع وزير الإنتاج السابق، أن هناك جهدا من المستشار مرتضي منصور واضح بالنادي  وننتظر فرع 6 أكتوبر الذي بدأ فيه في الوقت الحالي ، حيث شاهدت بنفسي الرسومات وكل الامور الخاصة بذلك.. مشددا على أنه لابد ان يتواجد الزمالك في فرع اخر في العاصمة الادارية الجديدة ، ونحن قادرون جميعا في الزمالك وبإدارته  علي عمل ذلك. 

واختام مشعل: "كنت أتمني تواجد الأهلي اليوم ولكن لا أريد التعليق علي هذا الأمر ، وأخيرا هي روح تنافسية ورياضة نتمني ان تكون الامور هادئة".

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